De olho na semi, Palmeiras busca fazer valer melhor ataque da Libertadores

17/09/2025 05h00

O Palmeiras chega às quartas de final da Libertadores ostentando o melhor ataque da competição. Até aqui, a equipe de Abel Ferreira já marcou 21 gols, número que a coloca isolada no topo do ranking ofensivo. Agora, diante do River Plate, o Verdão espera transformar esse poder de fogo em vantagem para seguir em busca de mais uma semifinal.

A campanha goleadora começou logo na fase de grupos, quando o time alviverde balançou as redes 17 vezes em seis partidas e avançou com 100% de aproveitamento.

Nas oitavas de final, a equipe manteve a intensidade ofensiva e goleou o Universitario, do Peru, por 4 a 0 fora de casa, confirmando a classificação com autoridade.


Atrás do Palmeiras aparece o Racing, da Argentina, com 17 gols marcados ? 14 na primeira fase e três nas oitavas. O River, adversário desta fase, soma 14 tentos até o momento, número que representa apenas um terço do que o Verdão já marcou na atual edição do torneio.

A força ofensiva palmeirense tem sido construída de forma coletiva, com diferentes jogadores participando das jogadas e dividindo os gols, o que torna o time ainda mais imprevisível para os rivais.

De olho em mais uma semifinal de Libertadores, o Palmeiras aposta nessa diversidade de opções e na intensidade de seu ataque para manter vivo o sonho do tetracampeonato continental.

