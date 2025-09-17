Topo

Cuello, do Atlético-MG, passará por cirurgia após sofrer grave lesão em jogo contra o Bolívar

17/09/2025

O atacante Tomás Cuello, do Atlético-MG, deve passar por cirurgia após sofrer uma grave lesão no empate desta quarta-feira contra o Bolívar, pelas quartas de final da Sul-Americana. O confronto foi disputado na altitude do Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia.

Em nota publicada nas redes sociais, o clube mineiro informou que exames de imagem apontaram "fratura da fíbula associada à ruptura de ligamentos do tornozelo esquerdo".

A contusão ocorreu ainda no primeiro tempo. Em uma esticada na disputa de bola, Cuello ficou com o pé preso no gramado e caiu com o peso do corpo sobre o tornozelo, gritando de dor. Ele deixou o campo chorando, de maca, e foi substituído por Caio Paulista.

Após o atendimento inicial, o argentino foi levado ao Hospital Alemana, em La Paz, onde recebeu medicação e imobilização no local da lesão. O Atlético informou que novos exames serão realizados quando o jogador retornar a Belo Horizonte.

"Força, Cuello! Toda nossa torcida por uma boa recuperação. Estamos com você!", diz o comunicado do Atlético-MG. O jogo de volta entre as equipes está marcado para a próxima quarta-feira, dia 24, na Arena MRV.

