Crespo minimiza altitude de Quito e quer São Paulo protagonista contra a LDU

O técnico Hernán Crespo sabe dos desafios que um jogo na altitude gerará ao São Paulo, entretanto, o argentino espera que sua equipe continue sendo protagonista mesmo atuando fora de casa contra a LDU, em Quito, a mais de 2800m acima do nível do mar, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores.

"Eu joguei na altitude com a seleção [argentina]. Claro que é um pouco diferente, mas a ideia de jogo não vai mudar. A ideia é tentar jogar um tipo de futebol com o qual a gente se identifica. Não é que pensamos que isso não é importante. Mas acho que a gente precisa ter essa vontade que estamos demonstrando até hoje. Sou confiante, mas é Copa Libertadores, nunca se sabe", afirmou Crespo.

A história do confronto entre São Paulo e LDU mostra que não é bem assim. O Tricolor foi derrotado nas três oportunidades que enfrentou o adversário equatoriano em torneios continentais.

Soma-se a isso o fato de o São Paulo ter desfalques de peso para esse jogo. Lucas Moura está fora do duelo com o LDU, assim como Oscar, André Silva e Calleri. Ferreirinha, com um incômodo no adutor esquerdo, também pode ser baixa.

Em meio a tantos obstáculos, o São Paulo terá mais uma oportunidade de mostrar a força de seu elenco e reafirmar o bom trabalho que o técnico Hernán Crespo vem fazendo à frente da equipe. Um bom resultado em Quito aproximará e muito o Tricolor da tão sonhada semifinal da Libertadores.

O São Paulo embarca para o Equador no final da manhã desta quarta-feira e não realizará treinamentos no país antes da partida contra a LDU, marcada para essa quinta, às 19h (de Brasília), no estádio Casablanca, pela ida das quartas de final do torneio sul-americano.