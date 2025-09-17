Covarde e incompetente: Colunistas analisam derrota do Flu na Sul-Americana

O Fluminense errou na estratégia e na execução dela na derrota para o Lanús (ARG), no jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana, analisaram Alicia Klein e Lucas Musetti, no Fim de Papo.

Derrotado por 1 a 0, o Fluminense agora precisa vencer em casa por dois gols para avançar direto. As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça (23), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Alicia: Não acertar o gol é incompetência

Foi [covarde] e foi incompetente também. Quando você não consegue chutar uma bola no gol, mesmo que tenha ido com a estratégia de se defender, de não agredir o adversário, é muita falta de competência, independente da escolha tática.

Alicia Klein

Musetti: Renato Gaúcho errou na estratégia e nas mudanças

O Renato Gaúcho foi mal hoje. Ele coloca o Soteldo e é incrível: a 'maldição Soteldo'. Entra o Soteldo e o time não tem capacidade de ganhar um ponto quando ele está em campo. [...] E, no final, o Renato Gaúcho troca três e tem aquela coisa de quem está mais frio dar uma desorganizada no time. O Renato foi mal pela estratégia e pelas substituições.

Lucas Musetti

