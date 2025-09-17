Topo

Esporte

Corinthians x Juventude: onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil feminina

17/09/2025 08h00

Nesta quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil feminina, o Corinthians recebe o Juventude, na Fazendinha, em São Paulo. A bola rola às 15h (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pelo Sportv.

Como chegam as equipes?

Ainda em clima de festa pelo título do Campeonato Brasileiro sobre o Cruzeiro, no último domingo, o Corinthians chega com ótima sequência invicta, já que soma incríveis oito vitórias e três empates nos últimos 11 jogos.

Na fase anterior da Copa do Brasil, o Timão eliminou o Cruzeiro, nos pênaltis, após o empate por 1 a 1. Agora, para avançar às quartas de final, terá que vencer o Juventude por qualquer placar. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

Por outro lado, o Juventude soma um empate e uma derrota nas duas últimas partidas, ambas contra o Internacional. Para chegar às oitavas da Copa do Brasil, a equipe de Caxias do Sul eliminou o Fortaleza, também nas penalidades, após empatar por 2 a 2.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Corinthians x Juventude: onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil feminina

Juventude x Corinthians: veja informações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-17

São Paulo x Flamengo: veja onde assistir à Copa do Brasil feminina

Flamengo x São Paulo: veja onde assistir ao duelo pelo Brasileirão sub-17

Palmeiras x América-MG: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil feminina

Santos x Cruzeiro: veja onde assistir ao Campeonato Brasileiro sub-17

Palmeiras aposta na boa fase do ataque para surpreender River nas quartas da Libertadores

Botafogo busca reação contra embalado Mirassol em jogo atrasado do Brasileirão

Observado por Dorival, destaque do sub-20 vê Corinthians "confiante" no Paulista

Thaciano espera 'reviver' no Santos após encerrar jejum de quase dois meses

Palmeiras mira ampliar longa invencibilidade contra estrangeiros na Libertadores