Corinthians x Juventude: onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil feminina
Nesta quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil feminina, o Corinthians recebe o Juventude, na Fazendinha, em São Paulo. A bola rola às 15h (de Brasília).
Onde assistir: a partida será transmitida pelo Sportv.
Como chegam as equipes?
Ainda em clima de festa pelo título do Campeonato Brasileiro sobre o Cruzeiro, no último domingo, o Corinthians chega com ótima sequência invicta, já que soma incríveis oito vitórias e três empates nos últimos 11 jogos.
Na fase anterior da Copa do Brasil, o Timão eliminou o Cruzeiro, nos pênaltis, após o empate por 1 a 1. Agora, para avançar às quartas de final, terá que vencer o Juventude por qualquer placar. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.
Por outro lado, o Juventude soma um empate e uma derrota nas duas últimas partidas, ambas contra o Internacional. Para chegar às oitavas da Copa do Brasil, a equipe de Caxias do Sul eliminou o Fortaleza, também nas penalidades, após empatar por 2 a 2.