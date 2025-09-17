Corinthians ganha do Juventude pelo Campeonato Brasileiro sub-17
Nesta quarta-feira, o Corinthians venceu o Juventude por 1 a 0, no Estádio Homero Soldatelli, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. Cristian marcou o único gol do jogo e garantiu o triunfo aos visitantes.
Situação da Tabela
Com 32 pontos, o Corinthians aparece no sétimo lugar, dentro da zona de classificação à próxima fase. O Juventude, por sua vez, segue com 19 pontos, na 15ª posição.
? Resumo do jogo
?JUVENTUDE 0 x 1 CORINTHIANS?
? Competição: 18ª rodada do Brasileiro sub-17
?? Local: Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha
? Data: 17 de setembro de 2025 (quarta-feira)
? Horário: 15h (de Brasília)
Gol
- ? Cristian, aos 6' do 2ºT (Corinthians)
Como foi o jogo
Depois de um primeiro tempo sem gols, o Corinthians voltou melhor para a etapa complementar e inaugurou o marcador aos seis minutos. Após confusão dentro da área, Cristian finalizou com força, no canto superior direito de Rafael, que ficou parado no meio do gol.
O Corinthians conseguiu manter o domínio do confronto durante o segundo tempo, mas não aumentou o a vantagem diante do Juventude e ganhou pelo placar mínimo.
Próximos jogos
Juventude
- Fortaleza x Juventude (19ª rodada do Brasileiro sub-17)
- Data e horário: 23/09 (terça-feira), às 15h (de Brasília)
- Local: CT Ribamar Bezerra, em Fortaleza
Corinthians
- Corinthians x Flamengo (19ª rodada do Brasileiro sub-17)
- Data e horário: 23/09 (terça-feira), às 15h
- Local: Estádio Alfredo Schurig, em São Paulo