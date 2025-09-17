Corinthians ganha do Juventude pelo Campeonato Brasileiro sub-17

Nesta quarta-feira, o Corinthians venceu o Juventude por 1 a 0, no Estádio Homero Soldatelli, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. Cristian marcou o único gol do jogo e garantiu o triunfo aos visitantes.

Situação da Tabela

Com 32 pontos, o Corinthians aparece no sétimo lugar, dentro da zona de classificação à próxima fase. O Juventude, por sua vez, segue com 19 pontos, na 15ª posição.

? Resumo do jogo

? JUVENTUDE 0 x 1 CORINTHIANS ?

? Competição: 18ª rodada do Brasileiro sub-17



?? Local: Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha



? Data: 17 de setembro de 2025 (quarta-feira)



? Horário: 15h (de Brasília)

Gol

? Cristian, aos 6' do 2ºT (Corinthians)

Como foi o jogo

Depois de um primeiro tempo sem gols, o Corinthians voltou melhor para a etapa complementar e inaugurou o marcador aos seis minutos. Após confusão dentro da área, Cristian finalizou com força, no canto superior direito de Rafael, que ficou parado no meio do gol.

O Corinthians conseguiu manter o domínio do confronto durante o segundo tempo, mas não aumentou o a vantagem diante do Juventude e ganhou pelo placar mínimo.

Próximos jogos

Juventude

Fortaleza x Juventude (19ª rodada do Brasileiro sub-17)

Data e horário: 23/09 (terça-feira), às 15h (de Brasília)

Local: CT Ribamar Bezerra, em Fortaleza

Corinthians