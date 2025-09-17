Corinthians elimina o Juventude e vai às quartas da Copa do Brasil feminina
O Corinthians garantiu vaga nas quartas de final da Copa Brasil feminina ao vencer o Juventude por 3 a 0, nesta quarta-feira, na Fazendinha. Os gols foram marcados por Vic Albuquerque, Ariel Godoi e Gisela Robledo.
Situação do confronto
O Corinthians, assim, segue vivo no torneio, já que o classificado é decidido em jogo único. O time conhecerá seu adversário nas quartas de final nesta sexta-feira, data do sorteio a ser realizado pela CBF.
? Resumo do jogo
? CORINTHIANS 3 x 0 JUVENTUDE ?
? Competição: Oitavas de final da Copa do Brasil feminina
?? Local: Estádio Alfredo Schürig, em São Paulo (SP)
? Data: 17 de agosto de 2025 (quarta-feira)
? Horário: 15h00 (de Brasília)
Gols
? Vic Albuquerque, aos 19? do 1ºT (Corinthians)
? Ariel, aos 39? do 1ºT (Corinthians)
? Gisela, aos 18? do 2ºT (Corinthians)
O jogo
Aos 19 minutos do primeiro tempo, Vic Albuquerque abriu o placar de cabeça, após lançamento de Gisela Robledo para a área. A atacante chegou a 120 gols pelo Corinthians, aumentando sua vantagem como maior artilheira da história.
Vinte minutos depois, Ariel Godoi aproveitou vacilo da defesa do Juventude e aumentou a vantagem. Yayá fez bela enfiada de bola para a área e a atacante finalizou para anotar o segundo do Corinthians.
Na segunda etapa, aos 18 minutos, Gisela Robledo fechou a conta. Cara a cara com a goleira adversária, a camisa 7 dominou o passe para a área e mandou para o fundo da rede.
Próximos jogos
- Corinthians
Em casa, enfrenta o Santos, pelo Campeonato Paulista feminino.
- Juventude
Viaja para jogar contra o Gurias do Yucumã, pelo Campeonato Gaúcho.