Corinthians divulga venda de ingressos para Clássico Alvinegro feminino contra o Santos

Nesta quarta-feira, o Corinthians anunciou a venda de ingressos para o Clássico Alvinegro contra o Santos, na Fazendinha, pela nona rodada do Paulistão feminino. O jogo será neste sábado, às 11h (de Brasília).

Assim como na Neo Química Arena, a Fazendinha também terá o sistema de reconhecimento facial. Portanto, a compra do ingresso para o jogo está condicionada ao cadastro da biometria facial, sendo obrigatório o preenchimento de todos os dados cadastrais no site do Fiel Torcedor.

INGRESSOS PARA O CLÁSSICO ALVINEGRO NO PAULISTÃO! ??? Confira as informações da venda de ingressos para Corinthians e Santos, pelo Paulistão Feminino, no dia 20/09 (sábado), às 11h, na Fazendinha! ???? Saiba mais ?? https://t.co/8N4pyNWsPs pic.twitter.com/bzYJidWH4d ? Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) September 17, 2025

Preços e ordem de venda

Os preços dos ingressos possuem um desconto de até 22% para membros do Fiel Torcedor. Os valores base são de R$ 23 para as Arquibancadas Sul e Leste, enquanto a Numerada Norte tem o custo de R$ 35.

A venda seguirá a ordem de prioridade para membros adimplentes do Fiel Torcedor, que poderão adquirir suas entradas nesta quarta-feira, às 13h (de Brasília). Duas horas depois, os torcedores em geral estarão liberados para comprar seus ingressos.

Fase de Corinthians e Santos

Ambas as equipes possuem oito jogos disputados nesta edição do Campeonato Paulista feminino. O Corinthians é o líder com 21 pontos, enquanto o Santos está na quinta posição, com nove. Os quatro primeiros avançam às semifinais.