Com gol de ex-Palmeiras, Vissel Kobe vence Shanghai Port na estreia da Champions da Ásia

17/09/2025 11h33

O Vissel Kobe, do Japão, estreou com vitória na Liga dos Campeões da Ásia nesta quarta-feira, ao bater o Shanghai Port, da China, por 3 a 0. Erik, ex-Palmeiras, Miyashiro e Osako marcaram os gols do jogo, que aconteceu no Pudong Football Stadium, em Xangai.

Situação na tabela

Com o triunfo, o Vissel Kobe termina a primeira rodada na liderança do Grupo A da competição, com três pontos e maior saldo de gols. O Shanghai, por outro lado, é o lanterna.

? Resumo do jogo

? SHANGAI PORT 0 x 3 VISSEL KOBE ?

? Competição: Primeiras rodada da Liga dos Campeões da Ásia

?? Local: Pudong Football Stadium, em Xangai, na China

? Data: 17 de setembro de 2025 (quarta-feira)

? Horário: 9h15 (de Brasília)

Gols

  • ? Erik, aos 19? do 1º tempo

  • ? Miyashiro, aos 40? do 1º tempo

  • ? Osako, aos 44? do 1º tempo

Como foi o jogo

O Vissel Kobe construiu toda a vantagem no primeiro tempo do confronto. Logo aos 19 minutos, Erik recebeu na entrada da área, finalizou forte no ângulo e marcou um golaço para os japoneses.

Aos 40, Miyashiro aproveitou bom cruzamento do ex-atacante do Palmeiras e cabeceou para ampliar o marcador. Quatro minutos depois, Osalo recebeu da linha de fundo, bateu de primeira e deu números finais ao jogo.

Próximos jogos

Shangai Port

  • Visita o Beijing Goan no próximo domingo (21), no Beijing Workers' Sports Complex, às 7h (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Chinês.

Vissel Kobe

  • Recebe o Tokyo Verdy na próxima terça-feira (23), no Noevir Stadium Kobe, às 7h (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Japonês.

Ulsan bate o Chengdu Rongcheng

O Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, também estreou com o pé direito e venceu o Chengdu Rongcheng, da China, por 2 a 1. O clube coreano termina a rodada na quarta posição, enquanto os chineses aparecem na décima.

