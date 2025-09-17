Com gol brasileiro, PSG goleia a Atalanta pela estreia na Liga dos Campeões

Nesta quarta-feira, o Paris Saint Germain goleou a Atalanta por 4 a 0, no Parc des Princes, pela primeira rodada da Liga dos Campeões. Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos marcaram para garantir a vitória aos franceses.

Situação da Tabela

Com o resultado, o PSG conquistou seus três primeiros pontos e assumiu a liderança da competição europeia devido ao saldo de gols. A Atalanta, por sua vez, permanece zerada na lanterna.

? Resumo do jogo

?PARIS SAINT GERMAIN 4 X 0 ATALANTA?

? Competição: 1ª rodada da Liga dos Campeões



?? Local: Parc des Princes, em Paris



? Data: 17 de setembro de 2025 (quarta-feira)



? Horário: 16h (de Brasília)

Gols

? Marquinhos, aos 3? do 1ºT (PSG)

? Khvicha Kvaratskhelia, aos 39? do 1ºT (PSG)

? Nuno Mendes, aos 6? do 2ºT (PSG)

? Gonçalo Ramos, aos 46? do 2ºT (PSG)

Como foi o jogo

O Paris Saint Germain inaugurou o marcador logo aos três minutos de jogo, com Marquinhos. O zagueiro recebeu cruzamento rasteiro de Fabián Ruiz e concluiu de dentro da pequena área para iniciar a goleada. Ainda na primeira etapa, aos 39, Kvaratskhelia fez jogada individual e finalizou da entrada da área para anotar um golaço e aumentar a vantagem do PSG.

Aos seis minutos da etapa complementar, Nuno Mendes recebeu de Bradley Barcola dentro da área, tirou o defensor da jogada com belo drible e marcou o terceiro dos mandantes no jogo. Já no final do jogo, aos 45 minutos, Gonçalo Ramos aproveitou bola mal recuada pela defesa da Atalanta e cavou na saída do goleiro para encerrar a goleada.

Próximos jogos

Paris Saint Germain

Olympique de Marselha x Paris Saint Germain (5 ª rodada do Campeonato Francês)

(5 Data e horário : 21/09 (domingo) às 15h45

: 21/09 (domingo) às 15h45 Local: Vélodrome, em Marselha

Atalanta