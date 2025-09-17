Topo

Com dois de Thuram, Inter de Milão vence o Ajax na estreia pela Champions

17/09/2025 18h29

Nesta quarta-feira, pela primeira rodada da Liga dos Campeões, a Inter de Milão venceu o Ajax por 2 a 0, em Amsterdã. Os gols do triunfo foram marcados por Marcus Thuram.

Situação da tabela

Com a vitória, a Inter marca seus primeiros três pontos e dorme na quinta posição da tabela. Já o Ajax, ainda zerado, figura no antepenúltimo lugar da classificação.

? Resumo do jogo

? AJAX 0 X 2 INTER DE MILÃO?

? Competição: Liga dos Campeões

?? Local: Johan Cruijff Arena (Amsterdã)

? Data: 17 de agosto de 2025 (quarta-feira)

? Horário: 16h00 (de Brasília)

Gols

? Marcus Thuram, aos 42? do 2ºT (Inter)

? Marcus Thuram, aos 2? do 2ºT (Inter)

Como foi o jogo

Aos 42 minutos do primeiro tempo, a Inter abriu o placar. Após cobrança de escanteio de Hakan Çalhanoglu, Marcus Thuram subiu mais alto que a defesa e cabeceou para o fundo das redes.

Logo aos 2 minutos do segundo tempo, os italianos ampliaram em um lance muito parecido. Mais uma vez, Çalhanoglu levantou na área em jogada de bola parada e Thuram, mesmo cercado por dois marcadores, cabeceou com precisão.

Aos 45 minutos do segundo tempo, o Ajax teve a chance de encostar no marcador com Kasper Dolberg, mas a cabeçada do camisa 9 foi por cima do gol.

Próximos jogos

  • Inter de Milão

Pelo Campeonato Italiano, a Inter recebe o Sassuolo neste domingo, às 15h45 (de Brasília).

  • Ajax

O Ajax visita o PSV também neste domingo, pelo Campeonato Holandês, às 9h30.

