Com dois de Thuram, Inter de Milão vence o Ajax na estreia pela Champions
Nesta quarta-feira, pela primeira rodada da Liga dos Campeões, a Inter de Milão venceu o Ajax por 2 a 0, em Amsterdã. Os gols do triunfo foram marcados por Marcus Thuram.
Situação da tabela
Com a vitória, a Inter marca seus primeiros três pontos e dorme na quinta posição da tabela. Já o Ajax, ainda zerado, figura no antepenúltimo lugar da classificação.
? Resumo do jogo
? AJAX 0 X 2 INTER DE MILÃO?
? Competição: Liga dos Campeões
?? Local: Johan Cruijff Arena (Amsterdã)
? Data: 17 de agosto de 2025 (quarta-feira)
? Horário: 16h00 (de Brasília)
Gols
? Marcus Thuram, aos 42? do 2ºT (Inter)
? Marcus Thuram, aos 2? do 2ºT (Inter)
Como foi o jogo
Aos 42 minutos do primeiro tempo, a Inter abriu o placar. Após cobrança de escanteio de Hakan Çalhanoglu, Marcus Thuram subiu mais alto que a defesa e cabeceou para o fundo das redes.
Logo aos 2 minutos do segundo tempo, os italianos ampliaram em um lance muito parecido. Mais uma vez, Çalhanoglu levantou na área em jogada de bola parada e Thuram, mesmo cercado por dois marcadores, cabeceou com precisão.
Aos 45 minutos do segundo tempo, o Ajax teve a chance de encostar no marcador com Kasper Dolberg, mas a cabeçada do camisa 9 foi por cima do gol.
Próximos jogos
- Inter de Milão
Pelo Campeonato Italiano, a Inter recebe o Sassuolo neste domingo, às 15h45 (de Brasília).
- Ajax
O Ajax visita o PSV também neste domingo, pelo Campeonato Holandês, às 9h30.