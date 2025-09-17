Com dois de Kane, Bayern vence Chelsea em estreia de Estêvão na Champions
O Bayern de Munique estreou com o pé direito na Champions League. Nesta quarta-feira, o time bávaro contou com dois gols de Harry Kane para vencer o Chelsea por 3 a 1, na Allianz Arena, pela abertura da 1ª fase do torneio.
O duelo reeditou a final de 2011/12, vencida pelos ingleses, no mesmo estádio. Além disso, marcou o primeiro jogo do jovem atacante Estêvão, ex-Palmeiras, na tradicional competição continental. Ele entrou nos minutos finais e teve desempenho discreto.
Situação na tabela
Com o resultado, o Bayern larga no terceiro lugar da tabela da Champions, com três pontos. Já o Chelsea está na 32ª posição, com zero.
Vale lembrar que a rodada se estende até quinta-feira, portanto, as colocações ainda podem mudar.
? Resumo do jogo
? BAYERN 3 x 1 CHELSEA ?
? Competição: Champions League (1ª rodada)
?? Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)
? Data: 17 de setembro de 2025 (quarta-feira)
? Horário: às 16h (de Brasília)
Gols:
- ? Chalobah (gol contra), aos 20? do 1ºT (Bayern)
- ? Harry Kane, aos 26? do 1ºT (Bayern)
- ? Cole Palmer, aos 28? do 1ºT (Chelsea)
- ? Harry Kane, aos 17? do 2ºT (Bayern)
Como foi o jogo
O primeiro tempo foi movimentado. O Bayern abriu o placar aos 20 minutos, em um gol contra de Chalobah. Após o cruzamento de Olise na pequena área, a bola bateu no joelho do marcador do Chelsea e acabou indo parar nas redes. A equipe alemã aumentou a vantagem aos 26, com Harry Kane, de pênalti.
Os ingleses diminuíram dois minutos depois e voltaram ao jogo. Em contra-ataque, Palmer tabelou com Malo Gusto e chutou de primeira, no ângulo, sem chances para Neuer.
O time londrino tentou empatar, mas acabou sofrendo o terceiro na etapa final, aos 17 minutos. Kane aproveitou um erro na saída de bola do Chelsea e não perdoou. Os visitantes chegaram a descontar aos 43 minutos, novamente com Cole Palmer, mas o tento foi anulado por impedimento.
Próximos jogos
Bayern de Munique
- Hoffenheim x Bayern (4ª rodada do Campeonato Alemão)
- Data e horário: 20/09 (sábado), às 10h30 (de Brasília)
- Local: PreZero Arena, em Sinsheim (ALE)
Chelsea
- Manchester United x Chelsea (5ª rodada do Campeonato Inglês)
- Data e horário: 20/09 (sábado), às 13h30 (de Brasília)
- Local: Old Trafford, em Manchester (ING)