Topo

Esporte

Com dois de Kane, Bayern vence Chelsea em estreia de Estêvão na Champions

17/09/2025 17h56

O Bayern de Munique estreou com o pé direito na Champions League. Nesta quarta-feira, o time bávaro contou com dois gols de Harry Kane para vencer o Chelsea por 3 a 1, na Allianz Arena, pela abertura da 1ª fase do torneio.

O duelo reeditou a final de 2011/12, vencida pelos ingleses, no mesmo estádio. Além disso, marcou o primeiro jogo do jovem atacante Estêvão, ex-Palmeiras, na tradicional competição continental. Ele entrou nos minutos finais e teve desempenho discreto.

Situação na tabela

Com o resultado, o Bayern larga no terceiro lugar da tabela da Champions, com três pontos. Já o Chelsea está na 32ª posição, com zero.

Vale lembrar que a rodada se estende até quinta-feira, portanto, as colocações ainda podem mudar.

? Resumo do jogo

? BAYERN 3 x 1 CHELSEA ?

? Competição: Champions League (1ª rodada)

?? Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

? Data: 17 de setembro de 2025 (quarta-feira)

? Horário: às 16h (de Brasília)

Gols:

  • ? Chalobah (gol contra), aos 20? do 1ºT (Bayern)

  • ? Harry Kane, aos 26? do 1ºT (Bayern)

  • ? Cole Palmer, aos 28? do 1ºT (Chelsea)

  • ? Harry Kane, aos 17? do 2ºT (Bayern)

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi movimentado. O Bayern abriu o placar aos 20 minutos, em um gol contra de Chalobah. Após o cruzamento de Olise na pequena área, a bola bateu no joelho do marcador do Chelsea e acabou indo parar nas redes. A equipe alemã aumentou a vantagem aos 26, com Harry Kane, de pênalti.

Os ingleses diminuíram dois minutos depois e voltaram ao jogo. Em contra-ataque, Palmer tabelou com Malo Gusto e chutou de primeira, no ângulo, sem chances para Neuer.

O time londrino tentou empatar, mas acabou sofrendo o terceiro na etapa final, aos 17 minutos. Kane aproveitou um erro na saída de bola do Chelsea e não perdoou. Os visitantes chegaram a descontar aos 43 minutos, novamente com Cole Palmer, mas o tento foi anulado por impedimento.

Próximos jogos

Bayern de Munique

  • Hoffenheim x Bayern (4ª rodada do Campeonato Alemão)

  • Data e horário: 20/09 (sábado), às 10h30 (de Brasília)

  • Local: PreZero Arena, em Sinsheim (ALE)

Chelsea

  • Manchester United x Chelsea (5ª rodada do Campeonato Inglês)

  • Data e horário: 20/09 (sábado), às 13h30 (de Brasília)

  • Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Liverpool marca nos acréscimos e ganha no sufoco do Atlético de Madrid na largada da Champions

Transmissão ao vivo de Botafogo x Mirassol pelo Brasileirão: veja onde assistir

Van Dijk marca no fim, e Liverpool vence Atlético de Madrid em estreia na Champions

Kane brilha com dois gols e Bayern bate campeão do mundo Chelsea em dia de estreia de Estêvão

Champions: Kane dá show e leva Bayern de Munique à vitória sobre o Chelsea

Com dois de Kane, Bayern vence Chelsea em estreia de Estêvão na Champions

Marquinhos completa 12 anos da estreia no PSG com gol e campeão larga com goleada na Champions

Marquinhos faz gol-relâmpago, PSG atropela e goleia Atalanta na Champions

Santos pode rescindir com Arão? O que se sabe sobre situação

Santos deve cobrar melhor desempenho de Neymar? Musetti avalia

São Paulo tem reforços para ida contra a LDU na Liberta; veja provável time