Com desfalques, Corinthians faz treino aberto de olho no Sport; veja quem pode voltar

O Corinthians abriu as portas do CT Dr. Joaquim Grava para a imprensa na manhã desta quarta-feira. Os jornalistas acompanharam boa parte do segundo treino de preparação da equipe visando o jogo contra o Sport, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade, porém, teve o desfalque de alguns jogadores.

O peruano André Carrillo, que passou por cirurgia no tornozelo esquerdo, o meio-campista Rodrigo Garro, com uma lesão na panturrilha direita, e o atacante Memphis Depay, que trata de um edema na posterior da coxa direita, sequer apareceram no gramado. O holandês ainda não está descartado para a partida de domingo, no Recife, mas a possibilidade de retorno é remota. Os outros dois são desfalques certos.

Já o volante Charles, com dores no joelho direito, abriu o dia na parte interna. Mais tarde, ele realizou atividades individualizadas no campo, junto com os preparadores físicos.

Raniele, em transição física, também foi ao gramado e fez o aquecimento com o restante do elenco, mas depois passou a treinar separado. Ele e Charles têm mais chances de reforçar o Corinthians no próximo compromisso.

Em transição física, Raniele treinou à parte nesta quarta-feira

O volante José Martínez, por sua vez, trabalhou normalmente e está à disposição do técnico Dorival Júnior. O jogador estava se recuperando de um trauma no tornozelo esquerdo, sofrido durante a data Fifa, pela seleção da Venezuela. O lateral esquerdo Hugo sofreu uma pancada no treino da última terça e foi preservado das atividades, mas não preocupa.

Vale lembrar que o atacante Gui Negão, suspenso, está fora do jogo de domingo. Em contrapartida, o meio-campista Breno Bidon volta após cumprir suspensão na vitória de 1 a 0 sobre o Fluminense, no último sábado, no Maracanã.

Situação do DM do Corinthians

Memphis Depay (edema na posterior da coxa direita): dúvida

Rodrigo Garro (lesão de grau 2 na panturrilha direita): desfalque

André Carrillo (cirurgia no tornozelo esquerdo): desfalque

Raniele (transição física): pode voltar

Charles (dores no joelho direito): pode voltar

José Martínez: recuperado de trauma no tornozelo esquerdo, está à disposição

Hugo: sofreu pancada no treino, mas não preocupa e está à disposição

Como foi o treino?

A manhã começou com uma ativação física no gramado, seguida por uma roda de bobinho e tiros de velocidade. Na sequência, os jogadores realizaram uma atividade voltada à transição ofensiva, com superioridade numérica.

Por fim, o grupo foi dividido por coletes para um trabalho focado em pressão na saída de bola. Os defensores de um time saíam jogando, enquanto os atletas da outra equipe tentavam roubar a bola.

Base em alta

Os garotos da base do Corinthians aproveitaram para mostrar serviço ao técnico Dorival Júnior. Além de Gui Negão, destaque dos últimos jogos, o lateral direito Jacaré e o volante André Luiz, que têm sido relacionados para partidas do time principal, também marcaram presença no treino. Ambos, inclusive, se destacaram nas atividades.

Outros Filhos do Terrão também foram chamados para integrar os trabalhos. Foram eles: o volante Victor Dourado, o meia Lucas Molina e o atacante Nicolas Araújo.

Próximo jogo do Corinthians

Sport x Corinthians (24ª rodada do Brasileirão)

(24ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)

21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília) Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Situação na tabela

Corinthians: nona posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e oito derrotas)

nona posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e oito derrotas) Sport: 20º lugar, com 11 pontos (uma vitória, oito empates e 12 derrotas)