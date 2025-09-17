Com Brazão como dúvida, reserva do Santos fica de sobreaviso: "Estou preparado"

Recém-promovido a segundo goleiro do Santos, Diógenes passou por uma noite de contrastes no último domingo. Ele viu o titular Brazão sair de campo após um choque de cabeça e precisou assumir a posição enquanto o Peixe perdia por 1 a 0 para o Atlético-MG com um jogador a menos. Bastante requisitado, fez defesas importantes e ajudou a equipe a arrancar o empate em 1 a 1.

Com Brazão em observação e submetido ao protocolo de concussão da CBF - que exige afastamento mínimo de cinco dias antes de nova avaliação clínica -, Diógenes já se coloca à disposição para assumir a meta no clássico contra o São Paulo, no próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

"Sem dúvida, foi um grande domingo para mim. Fiquei muito preocupado com o Brazão, porque foi um lance muito forte. Mas, graças a Deus, ficou tudo bem com ele. Logo depois que entrei no jogo a gente interagiu ali no campo e vi que ele estava bem, que foi só um choque mesmo. Mas eu vinha me preparando há muito tempo, bem antes até do jogo contra o Ituano ano passado, quando fiz minha estreia como profissional. Depois da saída do João Paulo me preparei mais ainda para me consolidar como segundo goleiro do elenco. E tive a oportunidade de domingo, infelizmente, do jeito que foi. Mas, como vocês viram, deu para dar conta do recado", afirmou.

Formado nas categorias de base do Taboão da Serra, em São Paulo, Diógenes passou por Internacional e Avaí antes de chegar ao Santos em 2020 para reforçar a categoria sub-20. Foi promovido ao elenco principal em 2021 e ganhou rodagem como titular na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022, quando o Peixe ficou com o vice-campeonato.

"Sei que o Gabriel é o nosso goleiro e torço muito para que ele esteja melhor cada vez mais para poder nos ajudar domingo. Fiquei feliz que ele está bem e, se tudo der certo, que a gente possa contar com ele contra o São Paulo. Ele está seguindo o protocolo e dá para ver que está bem. Mas se ele não puder jogar, eu estou preparado. A gente se prepara muito para estar à disposição quando a oportunidade aparecer, ainda mais em um clássico", continuou.

"O clássico em si já é um jogo muito atípico, né!? Respeitamos muito o São Paulo, mas também estamos vindo numa crescente muito boa, apesar dos dois empates, então acredito que vamos fazer um grande jogo e vai ser um bom clássico para nós", completou.

Até o ano passado, sua experiência em campo como profissional havia se resumido a uma única partida, na Série B de 2024, contra o Ituano, quando Brazão estava suspenso e João Paulo se recuperava de lesão. Nesta temporada, herdou de vez a vaga de segundo goleiro após João Paulo ser emprestado ao Bahia. Em agosto, renovou contrato até o fim de 2026.

O Santos chega ao clássico pressionado na tabela: com 23 pontos, o time ocupa a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, apenas um acima do Vitória (22), que abre a zona de rebaixamento.