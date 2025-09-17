Clássico da luta agarrada! Rodolfo Vieira enfrenta Bo Nickal no UFC 322, em novembro

Nesta terça-feira (16), o Ultimate anunciou (veja abaixo ou clique aqui) um confronto que promete ser um prato cheio para os fãs da luta agarrada. Afinal de contas, Rodolfo Vieira e Bo Nickal medirão forças no card do UFC 322, programado para o dia 15 de novembro, em Nova York (EUA). Carregando a bandeira do jiu-jitsu e do wrestling, respectivamente, o brasileiro e o americano podem protagonizar um clássico de grappling do mais alto nível.

Em ação no MMA na categoria dos pesos-médios (84 kg), Rodolfo e Nickal vivem momentos distintos. Enquanto o americano, até então invicto, sofreu uma dura derrota para Reinier de Ridder na última rodada, o 'Caçador de Faixas Pretas' vem de um triunfo convincente contra Tresean Gore, em duelo que apresentou uma evolução na trocação após estabelecer uma parceria com a equipe 'Fighting Nerds'.

Credenciais no grappling

Fenômeno do wrestling, Bo Nickal foi três vezes campeão da primeira divisão da 'NCAA', em 2017, 2018 e 2019 - principal torneio de wrestling a nível universitário. No MMA, é dono de um cartel 7-1. Já Rodolfo, ícone do jiu-jitsu, é pentacampeão mundial na arte suave, vencedor do 'ADCC', e também tem em sua coleção medalhas de ouro em 'Pan-Americanos' e 'Europeus' de jiu-jitsu. Nas artes marciais mistas, possui um histórico de 11-3 até então.

Card estrelado

Além do duelo entre Rodolfo e Bo Nickal, o card do UFC 322 terá grandes estrelas da empresa em ação. Na luta principal, Islam Makhachev tenta o bicampeonato ao desafiar Jack Della Madallena, campeão dos meio-médios (77 kg). No 'co-main event' da noite, quem rouba a cena são as mulheres com a superluta entre Weili Zhang e Valentina Shevchenko, que duelam pelo cinturão dos moscas (57 kg). Além dos embates que valem título, o show em Nova York também contará com o confronto entre Carlos Prates e Leon Edwards, que pode aproximar o brasileiro de um 'title shot'.

