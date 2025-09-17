Topo

Esporte

Clássico da luta agarrada! Rodolfo Vieira enfrenta Bo Nickal no UFC 322, em novembro

17/09/2025 11h22

Nesta terça-feira (16), o Ultimate anunciou (veja abaixo ou clique aqui) um confronto que promete ser um prato cheio para os fãs da luta agarrada. Afinal de contas, Rodolfo Vieira e Bo Nickal medirão forças no card do UFC 322, programado para o dia 15 de novembro, em Nova York (EUA). Carregando a bandeira do jiu-jitsu e do wrestling, respectivamente, o brasileiro e o americano podem protagonizar um clássico de grappling do mais alto nível.

Em ação no MMA na categoria dos pesos-médios (84 kg), Rodolfo e Nickal vivem momentos distintos. Enquanto o americano, até então invicto, sofreu uma dura derrota para Reinier de Ridder na última rodada, o 'Caçador de Faixas Pretas' vem de um triunfo convincente contra Tresean Gore, em duelo que apresentou uma evolução na trocação após estabelecer uma parceria com a equipe 'Fighting Nerds'.

Credenciais no grappling

Fenômeno do wrestling, Bo Nickal foi três vezes campeão da primeira divisão da 'NCAA', em 2017, 2018 e 2019 - principal torneio de wrestling a nível universitário. No MMA, é dono de um cartel 7-1. Já Rodolfo, ícone do jiu-jitsu, é pentacampeão mundial na arte suave, vencedor do 'ADCC', e também tem em sua coleção medalhas de ouro em 'Pan-Americanos' e 'Europeus' de jiu-jitsu. Nas artes marciais mistas, possui um histórico de 11-3 até então.

Card estrelado

Além do duelo entre Rodolfo e Bo Nickal, o card do UFC 322 terá grandes estrelas da empresa em ação. Na luta principal, Islam Makhachev tenta o bicampeonato ao desafiar Jack Della Madallena, campeão dos meio-médios (77 kg). No 'co-main event' da noite, quem rouba a cena são as mulheres com a superluta entre Weili Zhang e Valentina Shevchenko, que duelam pelo cinturão dos moscas (57 kg). Além dos embates que valem título, o show em Nova York também contará com o confronto entre Carlos Prates e Leon Edwards, que pode aproximar o brasileiro de um 'title shot'.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por UFC Brasil (@ufc_brasil)

 

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Alexandra Rinder é campeã mundial de bodyboarding, e Wahine define semis com três brasileiras

Internacional rebate crítica do Grêmio sobre preço dos ingressos para torcida visitante no Grenal

Corinthians divulga venda de ingressos para Clássico Alvinegro feminino contra o Santos

Banco, renovação e Mbappé: jornal lista 'dúvidas' que afetam Vini no Real

Jovens da base aproveitam treinos no profissional e chamam atenção no Corinthians

Alexander-Arnold desfalca Real Madrid por até um mês após exama constatar lesão muscular

Sem paciência? Kayla Harrison cogita plano B caso luta com Amanda Nunes não avance

Internacional se manifesta sobre preços de ingressos no Gre-Nal

Com desfalques, Corinthians faz treino aberto de olho no Sport; veja quem pode voltar

Benfica encaminha retorno de José Mourinho após 25 anos

Sydney FC rescinde contrato com Douglas Costa, pois atacante não pode deixar o Brasil