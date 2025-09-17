Topo

Esporte

Caso Caixinha: entenda os próximos passos do processo contra o Santos

17/09/2025 06h00

O Santos foi condenado pela Fifa a pagar cerca de 2,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 15 milhões) para o técnico Pedro Caixinha e sua comissão. A seguir, entenda os próximos passos do processo.

Como funciona?

Com a derrota no Tribunal do Futebol da Fifa, o Santos solicitou os fundamentos das decisões e aguarda os documentos da entidade. Esse processo pode demorar por volta de 30 dias.

Depois disso, o clube terá mais 21 dias para apresentar recurso ao CAS. E a diretoria vai fazer isso. Em caso de novo revés, entretanto, será adicionado um juros de 5% ao ano em cima dos cerca de 2,5 milhões de euros.

O Santos considera que essa taxa é baixa. No Brasil, por exemplo, o comum é 1% de juros ao mês, ou seja, 12% ao ano.

Além disso, durante todo esse período, a obrigação de pagamento ficará suspensa. Ou seja, o Alvinegro Praiano só terá que pagar após a decisão final do CAS.

Não há um prazo exato para o fim de toda essa história. A tendência é que haja um desfecho apenas em 2026.

Início da novela

Pedro Caixinha e sua comissão técnica entraram com um processo na Fifa contra o Santos no início de maio. O Peixe queria pagar a multa ao longo de três anos. O ex-treinador da equipe, porém, recusou. Ele queria receber à vista, até o dia 2 de maio.

O português foi demitido no dia 14 de abril. Ao todo, foram 17 partidas com o técnico. Neste período, o Alvinegro Praiano somou seis vitórias, quatro empates e sete derrotas, além de 26 gols marcados e 21 sofridos.

Após a saída de Caixinha, o Santos contratou Cleber Xavier, que foi mandado embora em agosto. Atualmente, o clube é dirigido por Juan Pablo Vojvoda.

