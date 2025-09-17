Ronaldo e filho inauguram sede de 'produtora'; local conta com relíquias

Ronaldo Fenômeno e o filho Ronald inauguraram hoje a sede da Rede Ronaldo, em São Paulo. O evento contou com a presença da família do ex-jogador, além de outros atletas, como Elias e Cristian, ambos ex-Corinthians, e do surfista Yago Dora.

O que aconteceu

A Casa Rede Ronaldo servirá como a sede do hub criativo e cultural fundado pelo ex-jogador e pelo seu filho. Juntos, eles transformaram a Ronaldo TV, canal de YouTube, em uma espécie de produtora para a criação de conteúdos sobre esportes, entretenimento, música e games.

O local conta com diversos ambientes, incluindo estúdio para podcast e sala para competições de jogos eletrônicos. O ambiente une algumas das principais paixões de Ronaldo, entre elas o futebol, o tênis e o mundo dos eSports.

Quem assume as rédeas da Casa Rede Ronaldo é Ronald. O filho será o responsável por tocar as atividades no local e desenvolver a atuação da Rede Ronaldo no mercado de esportes, games e entretenimento.

Fico muito feliz, orgulhoso de ver o crescimento dele, a evolução como empreendedor. Ele está assumindo um risco grande levando a gestão da Rede Ronaldo, que leva o meu nome, o meu legado. Fico orgulhoso, estarei sempre perto como pai para ajudar no que for necessário, mas tenho muita confiança nele. Ronaldo, sobre Ronald

O canal da Rede Ronaldo no YouTube já conta com mais de 600 mil inscritos. Por lá, são publicadas entrevistas, episódios de podcasts e feitas transmissões ao vivo de jogos de futebol e outros esportes.

Uma das apresentadoras da Rede Ronaldo é a ex-jogadora Milene Domingues. Ex-esposa de Ronaldo e mãe de Ronald, ela atua, principalmente, nos podcasts.

Ronaldo não descarta a possibilidade de transformar a Rede Ronaldo em uma emissora de TV. O astro, no entanto, ainda quer dar os primeiros passos com a sede física para depois analisar o cenário.

É um passo grande para o futuro. Temos que ir com os pés no chão, começar agora assim e, de acordo com o crescimento, entendemos o que vem pela frente. Ronaldo

Casa Rede Ronaldo fica localizada em São Paulo Imagem: Renan Liskai/UOL

Relíquias

A Casa Rede Ronaldo conta com uma série de pertences de Ronaldo Fenômeno. Entre elas, estão algumas medalhas conquistadas pelo jogador durante a carreira, além de camisas especiais, como a usada no Corinthians, entre 2009 e 2010.

Uniformes do Real Madrid e da seleção brasileira também marcam presença, assim como chuteiras do ex-jogador.

Uma das relíquias envolve Pelé. Em uma das paredes, Ronaldo pendurou um quadro com uma camiseta da seleção brasileira assinada por Pelé e dedicada a Ronald, quando ele ainda era criança.

Camisa da seleção brasileira assinada por Pelé e dedicada a Ronald, filho de Ronaldo Fenômeno Imagem: Renan Liskai/UOL

O ambiente não fica apenas reservado ao futebol. Ronaldo também enfeitou o local com bolas e raquetes de tênis, além de uma prancha de surfe.

Itens de Milene Domingues também decoram a Casa Rede Ronaldo. Entre eles está uma camisa usada pela ex-jogadora quando ela atuava pelo Rayo Vallecano, da Espanha.