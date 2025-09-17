Campeã mundial de bodyboarding celebra tricampeonato e destaca jornada: "Foi uma boa batalha"

Consagrada campeã do Circuito Mundial de Bodyboarding, Alexandra Rinder celebrou muito a nova conquista. Ela foi coroada campeã na última quarta-feira, ainda durante as quartas de final do ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro 2025, na praia de Solemar, em Jacaraípe (ES).

Atleta das Ilhas Canárias, na Espanha, a bodyboarder voltou a ganhar o título do Circuito Mundial após 10 anos. Em 2015, ela sagrou-se como a campeã mundial mais jovem da história. Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, Rinder ponderou sobre as diferenças de agora para a adolescência e revelou que ainda não digeriu a nova conquista.

"Não é minha primeira vez, mas fazia um tempo [risos]. A última vez que fui campeã, eu ainda era adolescente. Então, acho que ao ganhar com um pouco mais de idade, você percebe um pouco mais o trabalho que há por trás. Nesse ano, quis aproveitar um pouco mais a jornada, além de focar na busca pelo título. Estou muito feliz, ainda não consegui colocar em palavras. Ainda estou em choque com o que aconteceu hoje. Tenho que sentar e digerir tudo isso. Sou muito grata por todos os momentos que pude dividir com meus amigos e família, e grata por todos que me apoiaram ao longo do ano", afirmou a atleta.

Rinder, que compete pela Áustria, contou com uma ajudinha da pentacampeã mundial Neymara Carvalho para erguer o troféu nesta última etapa do Mundial de Bodyboarding. A brasileira venceu Namika Yamashita, principal rival de Alexandra, na segunda bateria das quartas de final do ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro 2025.

Alexandra Rinder

Neymara, assim, eliminou a atual número 1 do mundo ? conseguiu uma nota 9 e somou 15.65 pontos contra 11.75 da japonesa, que se despediu do Wahine e, consequentemente, perdeu qualquer chance de manter viva a disputa pelo título mundial.

Já campeã, portanto, Alexandra Rinder entrou leve na água, sem a pressão em cima de seus ombros. Ela também acabou eliminada nas quartas de final do Wahine, mas deixou o mar como a grande campeã de 2025 do Circuito Mundial de Bodyboarding.

"Foi uma boa batalha [com a Namika]. Ela é uma das bodyboarders mais fortes. Muito consistente, muito técnica, é muito boa nas manobras que faz. Ela definitivamente não facilitou [risos]. Era dela ou meu, no final das contas. Foi um duelo muito disputado. Muito orgulhosa dela também, conversei com ela após a bateria", analisou a atleta das Ilhas Canárias.

"Consigo imaginar como ela está se sentindo, afinal já estive nessa posição também. Eu disse que ela definitivamente será campeã mundial, sem dúvidas. Um grande abraço para Namika. Mas é o bodyboarding, e isso acontece, só uma ganha. Mas tenho certeza que, nos próximos anos, ela estará brigando por mais títulos e com certeza ganhará um", prosseguiu.

Título coroado em solo brasileiro

Alexandra Rinder teve a oportunidade de sagrar-se campeã no ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro, que está sendo realizado na praia do Solemar, na Serra, em Jacaraípe (ES). Classificada para as semifinais, Neymara Carvalho é idealizadora e organizadora do torneio.

A competição foi criada em 2021 e é disputada apenas por mulheres. Para além da categoria Profissional, o Wahine ainda conta com as categorias Pro Junior, para as atletas mais novas, e Máster, para as bodyboarders mais experientes. Rinder, então, valorizou a troca de experiências.

"É incrível. Ganhar o título neste contexto, neste torneio que Neymara organiza apenas para mulheres, é incrível. Ela faz um trabalho maravilhoso para as mais diferentes gerações", reconheceu a atleta em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

"Para as júniores e meninas mais novas, e para as másters também. É incrível disputar com ídolos que você teve ao longo da sua vida. Sou muito grata e estou muito feliz de ganhar o título aqui no Brasil", concluiu a campeã mundial de 2025, que também tinha a torcida ao seu lado em solo brasileiro.

O Circuito Mundial Feminino de Bodyboarding, que terminou com Alexandra Rinder campeã, teve quatro etapas ao longo do ano (Agadir/Marrocos, Iquique/Chile, Sintra/Portugal e Wahine/Brasil). Ao todo, foram distribuídos 220 mil dólares (R$ 1,1 milhão na cotação atual) em premiação.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por IBC World Tour (@ibcworld_tour)

*A reportagem foi convidada pela organização do evento para a cobertura in loco.