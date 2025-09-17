Mauro Cezar: Flamengo tem caminho muito favorável até final da Libertadores

O Flamengo chega como favorito à reta final da Libertadores e tem o caminho menos complicado entre os brasileiros, avalia Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte, do Canal UOL.

O time de Filipe Luís joga contra o Estudiantes, amanhã (18), no Maracanã, a primeira partida das quartas de final e pode cruzar com Racing ou Vélez numa eventual semifinal.

Dos times brasileiros, o Flamengo tem a tarefa menos complicada. O Estudiantes não está na fase boa, terá desfalques, inclusive, perdeu um zagueiro que se machucou no jogo com o River Plate. O time não vem muito bem e vai jogar muito fechado. O Flamengo tem condições de fazer uma vitória por mais de um gol — a missão do Flamengo tem que ser vencer e buscar muito um segundo gol. Se fizer um 2x0, um 3x1, eu acho muito difícil ser eliminado do jogo de volta. Mauro Cezar Pereira

O comentarista lembra que o Flamengo não pode repetir erros do passado, como o relaxamento após vantagem contra o Olimpia em 2023, que custou a eliminação. Para Mauro, o elenco agora está mais atento e focado.

Na minha visão, o Flamengo tem que chegar nessa final. Por várias razões, pelos vexames dos dois últimos anos e pelo caminho — o caminho é muito favorável. É mais fácil do que o do Palmeiras. O Palmeiras, se passar pelo River, ele vai pegar ou São Paulo, que é um clássico, ou a LDU, que tem a questão da altitude. É um jogo mais chato do que pegar o Racing ou o Vélez na Argentina. Mauro Cezar Pereira

