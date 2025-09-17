Caio Borralho ironiza Paulo Borrachinha após ser chamado de irrelevante

A troca de provocações entre Caio Borralho e Paulo Costa ganhou um novo episódio, com o maranhense respondendo de forma afiada a um comentário do ex-desafiante ao cinturão dos médios (84 kg). Após ser chamado de "irrelevante", o atleta da equipe 'Fighting Nerds' ironizou a fala e apontou uma suposta contradição do rival mineiro.

A resposta foi uma reação direta a uma publicação de 'Borrachinha', que tentou minimizar a importância do adversário ao ser questionado por um seguidor sobre a possibilidade de enfrentá-lo. Contudo, o provável novo desafeto não deixou barato (cliquei aqui).

"Engraçado o Borrachinha falando que sou irrelevante e que só 'bostileiro' fala de mim... Se vocês forem na página do Instagram da mulher dele tem não só um, mas dois vídeos falando da minha pessoa", rebateu Caio em sua conta oficial no X (antigo Twitter).

Rivalidade em construção

O atrito entre os dois atletas se intensificou nos últimos dias, quando o mineiro revelou ter sido procurado pelo UFC para substituir Anthony Hernandez na luta principal do evento em Vancouver, marcado para 18 de outubro. Por considerar o tempo de preparação insuficiente, ele sugeriu um confronto de três rounds, em vez dos cinco previstos originalmente. A proposta acabou sendo recusada por Reinier de Ridder.

Atento ao cenário da categoria, Borralho se ofereceu para entrar no card como substituto, aproveitando a oportunidade para cutucar o compatriota. Em sua publicação, afirmou que aceitaria disputar os cinco rounds, "porque não é covarde como certo cara que só aceitou três".

O clima entre os dois já vinha sendo tenso desde que Borrachinha se envolveu em uma polêmica online com Jean Silva, parceiro de treinos de Caio. À época, publicações enigmáticas foram interpretadas como indiretas à equipe Fighting Nerds, e a troca de farpas escalou rapidamente.

Ainda que não exista um duelo marcado entre os brasileiros, o embate verbal já chama a atenção de fãs e movimenta o cenário dos médios. Caso a rivalidade continue nesse ritmo, o octógono pode ser o palco ideal para encerrar - ou queimar de vez - essa disputa.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok