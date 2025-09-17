Topo

Brasil x Sérvia: onde assistir ao confronto pelo Mundial de Vôlei masculino

17/09/2025 17h06

Pela terceira rodada do Mundial de Vôlei masculino, o Brasil enfrenta, nesta quarta-feira, a seleção da Sérvia. O jogo, que acontece nas Filipinas, está marcado para às 23h (de Brasília).

Onde assistir

A partida terá transmissão do Sportv 2.

Como chegam os times?

O Brasil é líder do Grupo H, somando 6 pontos. A equipe comandada por Bernardinho estreou com um triunfo sobre a China, por 3 a 1, e vem de uma vitória, por 3 a 0, contra a seleção da República Tcheca. Enquanto a Sérvia se encontra em 3° lugar do mesmo grupo, com uma vitória sobre a China e uma derrota contra os tchecos. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a fase de mata-mata. Se a equipe brasileira passar, poderá enfrentar nas oitavas de final alguma equipe do Grupo A (Tunísia, Irã, Egito ou Filipinas).

Ficha Técnica Brasil x Sérvia

  • Campeonato: Mundial de Vôlei masculino

  • Data e horário: 17 de setembro (Quarta-feira), às 23h (de Brasília

  • Local: Pasay, Filipinas

  • Transmissão: Sportv 2

