Brasil x Sérvia: onde assistir ao confronto pelo Mundial de Vôlei masculino

Pela terceira rodada do Mundial de Vôlei masculino, o Brasil enfrenta, nesta quarta-feira, a seleção da Sérvia. O jogo, que acontece nas Filipinas, está marcado para às 23h (de Brasília).

Para fechar a fase de grupos! A seleção masculina enfrenta a Sérvia nesta quarta-feira no último jogo da fase de grupos do Campeonato Mundial, em Manila, nas Filipinas. O Brasil entra em quadra às 23h (horário de Brasília), ao vivo no @sportv 2! ? Vamos com tudo!! ? pic.twitter.com/2mfKHrvWQA ? Vôlei Brasil (@volei) September 17, 2025

Onde assistir

A partida terá transmissão do Sportv 2.

Como chegam os times?

O Brasil é líder do Grupo H, somando 6 pontos. A equipe comandada por Bernardinho estreou com um triunfo sobre a China, por 3 a 1, e vem de uma vitória, por 3 a 0, contra a seleção da República Tcheca. Enquanto a Sérvia se encontra em 3° lugar do mesmo grupo, com uma vitória sobre a China e uma derrota contra os tchecos. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a fase de mata-mata. Se a equipe brasileira passar, poderá enfrentar nas oitavas de final alguma equipe do Grupo A (Tunísia, Irã, Egito ou Filipinas).

Ficha Técnica Brasil x Sérvia