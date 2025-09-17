Botafogo-SP x Operário-PR pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Nesta quinta-feira, Botafogo-SP e Operário-PR medem forças pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir Botafogo-SP x Operário-PR ao vivo?

TV : ESPN Streaming : Disney+



PREPARAÇÃO FINALIZADA ? Nesta quarta-feira (18), o elenco botafoguense finalizou a preparação para o duelo contra o Operário. A última atividade foi realizada no gramado do Estádio Santa Cruz/Arena Nicnet. Veja as fotos ? https://t.co/kAgO1zpABV pic.twitter.com/jQFSNa5v71 ? Botafogo Futebol S/A (@botafogofsa) September 17, 2025

Como chega o Botafogo-SP para o confronto

Na Série B, o Botafogo-SP vem de uma derrota diante do Athletic por 2 a 0 e não vence há dois jogos. O clube ocupa a 16ª posição, com 28 pontos, um a mais que o América-MG, que abre a zona de rebaixamento.

Como chega o Operário-PR para o confronto

O Operário-PR vem de um empate com o Cuiabá por 1 a 1 na última rodada e também não vence há dois jogos pela Série B.O time ocupa a 12ª posição, com 35 pontos.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram nove vezes na história, com duas vitórias do Botafogo-SP, quatro empates e três triunfos do Operário-PR. Veja os últimos cinco resultados:

17/05/2025: Operário-PR 3 x 0 Botafogo-SP (Série B)

12/10/2024: Botafogo-SP 0 x 0 Operário-PR (Série B)

22/06/2024: Operário-PR 0 x 1 Botafogo-SP (Série B)

29/01/2021: Botafogo-SP 0 x 1 Operário-PR (Série B)

31/10/2020: Operário-PR 0 x 0 Botafogo-SP (Série B)

Estatísticas

Botafogo-SP na Série B

16ª posição

7 vitórias, 7 empates e 12 derrotas

21 gols marcados

38 gols sofridos

Operário-PR na Série B

12ª posição

9 vitórias, 8 empates e 9 derrotas

28 gols marcados

25 gols sofridos

Prováveis escalações

Botafogo-SP: Victor; Wallison, Edson, Carlão, Risso; Gabriel Bispo, Maciel, Marquinho; G. Barros, Nem, Carrillo.



Técnico: Allan Rodrigo

Operário-PR: Elias; G. Souza, Miranda, Giraldo, Cristiano; Rodrigo Farofa, Índio, Neto Paraíba, Ademilson, Boschilla; Amorim.



Técnico: Alex

Arbitragem

Árbitro : Jefferson Ferreira de Moraes

: Jefferson Ferreira de Moraes Assistentes : Hugo Savio Xavier Correa e Dimmi Yuri das Chagas Cardoso

: Hugo Savio Xavier Correa e Dimmi Yuri das Chagas Cardoso VAR: Daniel Victor Costa Silva

Ficha técnica

Jogo: Botafogo-SP x Operário-PR



Campeonato: 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro



Data: 18 de setembro de 2025, quinta-feira



Horário: 19h (de Brasília)



Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto



Onde assistir: ESPN e Disney+