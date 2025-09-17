Botafogo-SP x Operário-PR pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Nesta quinta-feira, Botafogo-SP e Operário-PR medem forças pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.
Onde assistir Botafogo-SP x Operário-PR ao vivo?
- TV: ESPN
- Streaming: Disney+
Como chega o Botafogo-SP para o confronto
Na Série B, o Botafogo-SP vem de uma derrota diante do Athletic por 2 a 0 e não vence há dois jogos. O clube ocupa a 16ª posição, com 28 pontos, um a mais que o América-MG, que abre a zona de rebaixamento.
Como chega o Operário-PR para o confronto
O Operário-PR vem de um empate com o Cuiabá por 1 a 1 na última rodada e também não vence há dois jogos pela Série B.O time ocupa a 12ª posição, com 35 pontos.
Histórico do confronto
As equipes se enfrentaram nove vezes na história, com duas vitórias do Botafogo-SP, quatro empates e três triunfos do Operário-PR. Veja os últimos cinco resultados:
- 17/05/2025: Operário-PR 3 x 0 Botafogo-SP (Série B)
- 12/10/2024: Botafogo-SP 0 x 0 Operário-PR (Série B)
- 22/06/2024: Operário-PR 0 x 1 Botafogo-SP (Série B)
- 29/01/2021: Botafogo-SP 0 x 1 Operário-PR (Série B)
- 31/10/2020: Operário-PR 0 x 0 Botafogo-SP (Série B)
Estatísticas
Botafogo-SP na Série B
- 16ª posição
- 7 vitórias, 7 empates e 12 derrotas
- 21 gols marcados
- 38 gols sofridos
Operário-PR na Série B
- 12ª posição
- 9 vitórias, 8 empates e 9 derrotas
- 28 gols marcados
- 25 gols sofridos
Prováveis escalações
Botafogo-SP: Victor; Wallison, Edson, Carlão, Risso; Gabriel Bispo, Maciel, Marquinho; G. Barros, Nem, Carrillo.
Técnico: Allan Rodrigo
Operário-PR: Elias; G. Souza, Miranda, Giraldo, Cristiano; Rodrigo Farofa, Índio, Neto Paraíba, Ademilson, Boschilla; Amorim.
Técnico: Alex
Arbitragem
- Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes
- Assistentes: Hugo Savio Xavier Correa e Dimmi Yuri das Chagas Cardoso
- VAR: Daniel Victor Costa Silva
Ficha técnica
Jogo: Botafogo-SP x Operário-PR
Campeonato: 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
Data: 18 de setembro de 2025, quinta-feira
Horário: 19h (de Brasília)
Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto
Onde assistir: ESPN e Disney+