Topo

Esporte

Botafogo-SP x Operário-PR pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

17/09/2025 20h00

Nesta quinta-feira, Botafogo-SP e Operário-PR medem forças pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir Botafogo-SP x Operário-PR ao vivo?

    • TV: ESPN

    • Streaming: Disney+

Como chega o Botafogo-SP para o confronto

Na Série B, o Botafogo-SP vem de uma derrota diante do Athletic por 2 a 0 e não vence há dois jogos. O clube ocupa a 16ª posição, com 28 pontos, um a mais que o América-MG, que abre a zona de rebaixamento.

Como chega o Operário-PR para o confronto

O Operário-PR vem de um empate com o Cuiabá por 1 a 1 na última rodada e também não vence há dois jogos pela Série B.O time ocupa a 12ª posição, com 35 pontos.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram nove vezes na história, com duas vitórias do Botafogo-SP, quatro empates e três triunfos do Operário-PR. Veja os últimos cinco resultados:

  • 17/05/2025: Operário-PR 3 x 0 Botafogo-SP (Série B)

  • 12/10/2024: Botafogo-SP 0 x 0 Operário-PR (Série B)

  • 22/06/2024: Operário-PR 0 x 1 Botafogo-SP (Série B)

  • 29/01/2021: Botafogo-SP 0 x 1 Operário-PR (Série B)

  • 31/10/2020: Operário-PR 0 x 0 Botafogo-SP (Série B)

Estatísticas

Botafogo-SP na Série B

  • 16ª posição

  • 7 vitórias, 7 empates e 12 derrotas

  • 21 gols marcados

  • 38 gols sofridos

Operário-PR na Série B

  • 12ª posição

  • 9 vitórias, 8 empates e 9 derrotas

  • 28 gols marcados

  • 25 gols sofridos

Prováveis escalações

Botafogo-SP: Victor; Wallison, Edson, Carlão, Risso; Gabriel Bispo, Maciel, Marquinho; G. Barros, Nem, Carrillo.

Técnico: Allan Rodrigo

Operário-PR: Elias; G. Souza, Miranda, Giraldo, Cristiano; Rodrigo Farofa, Índio, Neto Paraíba, Ademilson, Boschilla; Amorim.

Técnico: Alex

Arbitragem

  • Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes

  • Assistentes: Hugo Savio Xavier Correa e Dimmi Yuri das Chagas Cardoso

  • VAR: Daniel Victor Costa Silva

Ficha técnica 

Jogo: Botafogo-SP x Operário-PR

Campeonato: 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 18 de setembro de 2025, quinta-feira

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto

Onde assistir: ESPN e Disney+

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Com Brazão como dúvida, reserva do Santos fica de sobreaviso: "Estou preparado"

Palmeiras terá Andreas Pereira titular contra o River Plate; veja escalações

Abel surpreende, e Andreas é titular do Palmeiras contra River; veja times

Morre Maria de Rezende, mãe de Bernardinho e avó de Bruninho, aos 91 anos

São Paulo vence Flamengo com golaço e vai às quartas da Copa do Brasil feminina

Newcastle x Barcelona pela Champions: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Manchester City x Napoli pela Champions League: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

LDU x São Paulo: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Botafogo-SP x Operário-PR pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Transmissão ao vivo de River Plate x Palmeiras pela Libertadores: veja onde assistir

Vasco faz treino técnico e avança em preparação para enfrentar o Flamengo