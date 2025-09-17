Botafogo abre 3 a 0, mas Mirassol busca empate heroico e se mantém no G4

O Botafogo usou seus gringos para abrir 3 a 0 contra o Mirassol ainda no 1º tempo, mas o Leão arrancou, em questão de 15 minutos, um empate heroico por 3 a 3 no Nilton Santos, em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão.

O resultado fez os cariocas chegarem aos 36 pontos e alcançarem a 5ª posição — o Bahia tem o mesmo número de pontos, mas perde para o atual campeão brasileiro no critério de desempate.

Os paulistas, por outro lado, conseguiram permanecer no G4. O time de Rafael Guanaes, agora com 39 pontos, só está atrás do trio Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras na classificação.

Os times voltam a campo no fim de semana. O Botafogo volta a atuar no Nilton Santos, desta vez contra o Atlético-MG, no sábado, enquanto o Mirassol recebe o Juventude no dia seguinte.

Gringos brilham, mas Mirassol apaga fogo

O Botafogo encaminhou a vitória com três gols internacionais no 1º tempo. A equipe de Davide Ancelotti conseguiu escapar da marcação alta desde o começo e teve espaço para usar e abusar da velocidade: o venezuelano Savarino, o espanhol Chris Ramos e o argentino Montoro marcaram e ensaiaram um resultado tranquilo. Até o intervalo...

O Leão voltou rugindo dos vestiários, apagou o fogo carioca e empatou em questão de 15 minutos: Chico da Costa foi acionado e precisou de 30 segundos para tirar o zero para os paulistas antes de Jemmes, em um chute no ângulo de Léo Linck, e Lucas Ramon, de cabeça, cravarem o 3 a 3.

Gols e destaques

A defesa virou ataque, e o ataque virou gol. O duelo no Nilton Santos começou bastante agitado e com os mandantes ao ataque diante da marcação alta do rival: em meio às tentativas, Chris Ramos pediu, em vão, pênalti à arbitragem em lance com Danielzinho. O Mirassol até respondeu com Alesson, mas a linda defesa de Léo Linck acabou gerando posse carioca. Resultado? Danilo destravou o lance com passe para Santi Rodríguez, que acionou Savarino. O camisa 10 arranjou espaço e balançou as redes: 1 a 0.

Savarino comemora gol do Botafogo sobre o Mirassol em confronto do Brasileirão Imagem: Vítor Silva/Botafogo

Bota coletivo e fatal. O Botafogo aumentou o placar aos 30 minutos em um contra-ataque que passou pelos pés de Danilo, Savarino, Santi Rodriguez e Vitinho antes de a bola sobrar para Alex Telles. O lateral, de fora da área, bateu cruzado e viu Chris Ramos, em posição legal, desviar e tirar qualquer ação de Walter: 2 a 0.

Nova aula carioca de contra-ataque. A equipe de Davide Ancelotti ampliou o marcador pouco antes do intervalo em novo lance que nasceu a partir de uma tentativa do Mirassol: Savarino recebeu passe de Santi Rodríguez e cruzou para Chris Ramos, que parou no goleiro adversário. Montoro, no entanto, foi ágil ao pegar o rebote e cravar o 3 a 0.

Montoro comemora gol em Botafogo x Mirassol, duelo do Brasileirão Imagem: Vítor Silva/Botafogo

Leão volta com apetite. A provável bronca de Rafael Guanaes nos vestiários surtiu efeito imediato nos paulistas, que voltaram para o 2º tempo com Chico da Costa no lugar de Cristian e demoraram 30 segundos para diminuir justamente com o atacante: ele aproveitou falha de Barboza, tabelou com Negueba e bateu forte ao gol de Léo Linck, que não conseguiu evitar o 3 a 1.

Mirassol apaga fogo e empata de maneira heroica. A reação paulista continuou, e Jemmes e Lucas Ramon marcaram duas vezes em um intervalo de dois minutos, esfriando totalmente as arquibancadas do Nilton Santos. Primeiro, o zagueiro acertou lindo chute da entrada da área após sobra da defesa, e logo depois foi a vez de o lateral brilhar: o camisa 19 aproveitou cruzamento de Alesson e, atrás dos marcadores, cabeceou para o fundo do gol: 3 a 3.

Jemmes comemora gol em Botafogo x Mirassol, jogo do Brasileirão Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Minutos finais com polêmica de arbitragem. O Mirassol ainda reclamou de um pênalti em João Victor, que teria sido atingido por Cuiabano durante uma cobrança de falta para dentro da área. O fato de o zagueiro estar em posição de impedimento no lançamento, no entanto, fez a arbitragem anotar infração do jogador da equipe do interior paulista.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 3x3 MIRASSOL

Data e horário: 17 de setembro de 2025, às 19h30 (de Brasília)

Competição: 12ª rodada do Brasileirão

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Luis Carlos de Franca Costa

VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Cartões amarelos: Danilo, Alexander Barboza (BOT); João Victor (MIR)

Cartões vermelhos: nenhum

Gols: Savarino (BOT), aos 11 min do 1º tempo; Chris Ramos (BOT), aos 30 min do 1º tempo; Montoro (BOT), aos 39 min do 1º tempo; Chico da Costa (MIR), a 1 min do 2º tempo; Jemmes (MIR), aos 13 min do 2º tempo; Lucas Ramon (MIR), aos 15 min do 2º tempo

BOTAFOGO: Léo Linck; Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Danilo (Newton), Marlon Freitas e Savarino (Matheus Martins); Santi Rodríguez (Mastriani), Montoro (Jeffinho) e Chris Ramos. Técnico: Davide Ancelotti

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, Jemmes, João Victor e Reinaldo; José Aldo (Shaylon), Neto Moura (Yago Felipe) e Danielzinho; Alesson (Edson Carioca), Negueba (Carlos Eduardo) e Cristian (Chico da Costa). Técnico: Rafael Guanaes