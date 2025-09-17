Botafogo busca reação contra embalado Mirassol em jogo atrasado do Brasileirão

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira, às 19h30, no Estádio Nilton Santos, para enfrentar o Mirassol em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão. A equipe alvinegra tem dois compromissos em aberto na tabela por conta da disputa do Mundial de Clubes.

O time carioca chega pressionado após a derrota por 1 a 0 para o São Paulo, em partida que escancarou problemas de organização tática. O técnico Davide Ancelotti foi alvo de críticas e ele cobra uma reação imediata de seus jogadores.

Do outro lado, o Mirassol vive momento oposto. O time paulista venceu o Grêmio por 1 a 0 em Porto Alegre e emplacou a terceira vitória seguida no campeonato, sequência que mantém o clube sonhando alto.

A equipe paulista ocupa a quarta posição com 38 pontos, atrás apenas de Flamengo (50), Cruzeiro (47) e Palmeiras (46). O Botafogo, em sexto lugar, soma 35 e pode se aproximar do G-4 em caso de vitória.

O Botafogo terá desfalques importantes. O goleiro Neto, contratado para substituir John, sofreu lesão na coxa e não joga mais na temporada. Em seu lugar vai entrar Léo Linck. Já o atacante Artur segue em recuperação de problema na panturrilha e também está fora. O centroavante Arthur Cabral também acabou vetado.

"Foi uma semana difícil psicologicamente, mas temos que reagir. Reagir significa jogar melhor, com mais organização. É na adversidade que precisamos nos manter firmes", destacou Ancelotti na véspera do confronto.

O Mirassol também chega com dúvidas. Chico da Costa, Edson Carioca e o meia Gabriel, ausentes contra o Grêmio, treinaram normalmente nesta terça-feira, mas o clube não confirmou se viajaram ao Rio de Janeiro. A expectativa é que o trio esteja disponível para o duelo no Engenhão.

"Estamos confiantes na recuperação dos jogadores, mas o mais importante é manter a competitividade do grupo. Quem entrar precisa estar pronto para manter o nível", disse o técnico Rafael Guanaes.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X MIRASSOL

BOTAFOGO - Léo Linck; Vitinho, Kaio Pantaleão, Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas, Savarino e Montoro; Jeffinho e Chris Ramos. Técnico: Davide Ancelotti.

MIRASSOL - Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e José Aldo; Negueba, Chico da Costa e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.

ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).