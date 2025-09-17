Botafogo abre três gols, mas Mirassol arranca empate fora de casa

Botafogo e Mirassol empataram o confronto direto pelo G4 do Campeonato Brasileiro, na noite desta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos. O jogo, reprogramado do primeiro turno por conta da participação do Glorioso no Super Mundial de Clubes, terminou com o placar de 3 a 3.

Savarino, Chris Ramos e Montoro marcaram os gols do Botafogo, no primeiro tempo, e Chico da Costa, Jemmes e Lucas Ramon deixaram tudo igual para os paulistas no segundo tempo. Com o resultado, o Botafogo segue na quinta posição na tabela de classificação, agora com 36 pontos, enquanto o Mirassol foi a 39 pontos e se manteve na quarta colocação.

Botafogo e Mirassol atuarão em casa na rodada do próximo fim de semana, pela 24ª da competição. O Glorioso receberá o Atlético-MG no sábado e o Mirassol o Juventude, no domingo.

O jogo

O Nilton Santos assistiu a um confronto bastante movimentado na noite desta quarta-feira. As duas equipes buscaram o gol o tempo todo, mas o Botafogo se mostrou muito mais efetivo e construiu o placar no primeiro tempo.

O Alvinegro foi rápido e vertical nos contra-ataques e mortal nas conclusões. O time do interior paulista conseguia equilibrar a posse de bola e pressionar a saída de bola do adversário, mas não foi capaz de manter a organização defensiva suficiente para parar o Fogão.

Aos 12 minutos, Santiago Rodríguez recebeu na linha média e arrancou em velocidade. Na intermediária, rolou para Savarino na esquerda e o camisa 10 chutou de primeira, rasteiro e cruzado. A bola passou por baixo do goleiro Walter antes de morrer no fundo da rede.

O Mirassol foi pra cima, mas levou o segundo aos 30 e o terceiro aos 38, ambos em contra-ataques. No primeiro, Vitinho foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para trás. Savarino bateu de primeira e a defesa rebateu. De fora da área, Alex Telles arriscou de primeira e, na altura da marca do pênalti, Chris Ramos desviou para o gol.

O gol que deu números finais ao primeiro tempo começou após um bom ataque do Mirassol. Savarino recebeu na direita e rolou para Chris Ramos, na área. O atacante arriscou o chute e Walter deu rebote. Montoro apareceu e fez o seu.

Mas o Mirassol não estava no G4 e nem tem um dos melhores ataques da competição à toa. O time paulista voltou a todo vapor para o segundo tempo e, em dezessete minutos, empatou o jogo. Com apenas dois minutos, o atacante Chico da Costa, que havia acabado de entrar em campo, tabelou com Negueba na direita da área e bateu cruzado, sem chances para Léo Linck.

A pressão do time de camisa amarela continuou e, sem esboçar reação, o Botafogo levou o segundo aos 12. Mais uma vez Chico da Costa e Negueba iniciaram a jogada e a bola sobrou para Jemmes, que chutou de longe e venceu Léo Linck.

Diante de um a torcida alvinegra em choque, o Mirassol empatou três minutos depois. Lucas Ramon, de cabeça, aproveitou cruzamento de Alesson, da esquerda. O jogo teve um final tenso com a quase marcação de um pênalti a favor do Mirassol. Chamado pelo VAR, o árbitro decidiu pela marcação de um impedimento antes da falta na área.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO 3 X 3 MIRASSOL

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 17 de setembro de 2024 (Quarta-feira)



Horário: 19h30(de Brasília)



Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)



Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)



VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Danilo, Barboza (Bota); João Victor (Mirassol)

Gols



BOTAFOGO: Savarino, aos 12, Chris Ramos, aos 30 e Montoro, aos 39min do 1º tempo



MIRASSOL: Chico da Costa, aos 2, Jemmes, aos 12 e Lucas Ramon, aos 15min do 2º tempo

BOTAFOGO: Léo Linck, Vitinho, Alexander Barboza, Kaio Pantaleão e Alex Telles (Cuiabano); Danilo (Newton Jr.), Marlon Freitas, Montoro (Jeffinho) e Jefferson Savarino (Matheus Martins); Chris Ramos e Santiago Rodríguez (Mastriani)



Técnico: Davide Ancelotti

MIRASSOL: Walter, Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Yago Felipe), Danielzinho e José Aldo (Shaylon); Negueba (Carlos Eduardo), Cristian (Chico da Costa) e Alesson (Edson Carioca)



Técnico: Rafael Guanaes