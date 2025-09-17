Reginaldo Leme compara Bortoleto a Senna e Piquet: 'Futuro muito grande'

Gabriel Bortoleto tem chamado atenção de todo o mundo da Fórmula 1 com seus resultados positivos em seu primeiro ano com a Sauber. Seja no Brasil ou no exterior, o piloto tem conquistado cada vez mais espaço entre fãs e imprensa.

Com isso, começam a aumentar as expectativas para seu futuro na categoria, mesmo que este ainda seja seu ano de estreia. Convidado do programa Pole Position desta semana, do Canal UOL, Reginaldo Leme projetou o que espera da carreira do brasileiro, comparando-o com dois nomes tricampeões mundiais pelo país.

O Bortoleto tem um futuro muito grande. Se a Audi pintar como uma equipe que pode vir a ser a nível da Mercedes, por exemplo, talvez ele desponte por lá mesmo. Não é a hipótese mais viável, mas a gente pode esperar muito do Bortoleto. Ele sabe o que está fazendo e tem uma autoconfiança daquelas que eu via no Senna e no Piquet, muito antes de serem tricampeões do mundo.

Reginaldo Leme, comentarista da Band

Após um início de ano abaixo do esperado, principalmente pelo carro ruim que a Sauber entregou, Bortoleto está em ascensão desde que a equipe suíça realizou melhorias no bólido, superando seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, com mais frequência.

A constância de resultados positivos em um carro de nível menor que as equipes de ponta faz com que Reginaldo enxergue uma mudança na carreira de Bortoleto em algum momento.

"Se a Audi fizer um carro regular, no qual ele vai conseguir resultados melhores mas ainda não é tudo que ele pode fazer, Mercedes, McLaren e a própria Ferrari vão aumentar o interesse nele."

Junto da velocidade dentro das pistas, Bortoleto traz consigo uma personalidade serena e observadora, características importantes para pilotos de alto nível. A vontade de aprender do brasileiro já foi elogiada por diversas pessoas de dentro da Sauber, aumentando ainda mais sua reputação na Fórmula 1 em geral.

O Bortoleto vai muito longe, ele tem tudo de um piloto campeão. Além do talento, a personalidade e a calma dele são muito importantes. [...] Ele já chama atenção da Fórmula 1 inteira há muito tempo, até mesmo antes de começar a ter uma regularidade maior de resultados.

Reginaldo Leme, comentarista da Band

