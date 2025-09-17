Atlético-MG vacila e sai com empate amargo contra o Bolívar na altitude
O Atlético-MG saiu com um empate amargo contra o Bolívar (BOL) nesta quarta-feira por 2 a 2, em La Paz, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.
Os gols foram marcados por Alexsander e Vitor Hugo, pelo Atlético, e Robson Matheus e Dorny Romero, pelo Bolívar. O resultado deixou o embate empatado para a decisão no duelo de volta, que acontece na Arena MRV, em Belo Horizonte. A equipe classificada terá como adversário Independiente del Valle ou Onde Caldas.
As equipes voltam a se enfrentar na próxima semana: o Galo recebe a equipe boliviana na quarta-feira, às 19h (de Brasília).
Mesmo na altitude, empate é amargo
A equipe brasileira vencia a partida com um jogador a mais, mas acabou tomando o empate no final da segunda etapa. O Bolívar teve a chance de igualar a partida com duas penalidades: a primeira delas perdida pelo centroavante Cauteruccio e a segunda convertida por Dorny Romero.
O Atlético esteve com um jogador a mais por cerca de 30 minutos e foi "ajudado" por Gariglio, zagueiro da equipe boliviana: o defensor cometeu falta no final do primeiro tempo, que gerou o segundo gol do Galo. Aos 12 minutosdo 2º tempo, Gariglio recebeu cartão vermelho por entrada forte em Caio Paulista.
Quando o jogo estava 2 a 2, Hulk perdeu chance incrível sozinho na pequena área em lance que poderia devolver a vantagem da equipe mineira.
Gols e destaques
Éverson fez bela defesa. Atento, o goleiro do Galo espalmou finalização forte do centroavante Cauteruccio e evitou o primeiro gol da equipe boliviana.
Cuello se machuca feio e é substituído. O ponta torceu o tornozelo em disputa de bola na área defensiva do Atlético e caiu aos gritos no gramado. Após atendimento, o jogador saiu para a entrada de Caio Paulista.
Cataño arriscou de muito longe, mas Éverson defendeu. Mais uma vez obrigando ação do goleiro atleticano, a equipe do Bolívar chegou perto de abrir o placar, dessa vez com o camisa 10. O atacante chutou de fora da área para bela defesa do camisa 22.
Alexsander abriu o placar no final do 1º tempo! Já aos 45 minutos da primeira etapa, o jovem de 21 anos recuperou a bola pelo Atlético na defesa e esticou com Rony. No contra-ataque, o centroavante soltou com Scarpa pela direita, que tocou para o camisa 5 apenas colocar no fundo das redes.
Vitor Hugo ampliou pouco depois! Scarpa fez bela cobrança de falta para o zagueiro, já aos 51 minutos do primeiro tempo, cabecear a frente da marcação e acertar o canto esquerdo de Lampe.
Robson diminuiu pelo Bolívar! O camisa 14 da equipe boliviana subiu sozinho de cabeça em cobrança de escanteio e balançou as redes, aos 3 minutos do segundo tempo.
Caio Paulista fez linda jogada e Scarpa quase ampliou. O lateral deu lindo chapéu em marcador e tabelou com Rony próximo da grande área rival. O ala tocou para o camisa 10, que finalizou colocado e obrigou Lampe a espalmar chute difícil.
Gariglio foi expulso por entrada dura em Caio Paulista. O zagueiro do Bolívar acertou a perna esquerda do lateral do Galo com carrinho perigoso. Após revisão no VAR, o árbitro deu o cartão vermelho para o atleta.
Cauteruccio desperdiçou penalidade que daria o empate! Lyanco levantou as mãos para mostrar ao árbitro que não estava fazendo falta em adversário e a bola acabou acertando seu braço, dando assim o pênalti ao Bolívar. Na cobrança, o atacante chutou muito forte no meio do gol e acertou o travessão de Éverson.
Dorny Romero conquistou o empate em novo pênalti! O jovem colombiano cobrou penalidade com categoria e empatou a partida aos 42 minutos, após Igor Gomes evitar cruzamento do Bolívar com o braço direito dentro da área.
Hulk não converteu oportunidade clara no finalzinho! O camisa 7 recebeu passe dentro da grande área para colocar no fundo das redes e devolver o placar favorável ao Atlético, mas finalizou por cima do gol.
Ficha técnica
Bolívar (BOL) 2 x 2 Atlético-MG
Competição: Jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana
Local: Estádio Hernando Siles - La Paz, Bolívia
Data e hora: 17 de setembro de 2025, às 19h (de Brasília)
Árbitro: Kevin Ortega (PER)
Assistentes: Michael Orué e Jesús Sánchez (PER)
VAR: Joel Alarcón (PER)
Gols: Alexsander, aos 45'/1ºT, Vitor Hugo, aos 51'/1ºT, Robson Matheus, aos 3'/2ºT, Dorny Romero, aos 42'/2ºT
Amarelos: Sampaoli (técnico), Natanael, Scarpa, Junior Alonso e Alan Franco (Atlético-MG)
Vermelho: Gariglio (Bolívar)
Bolívar: Lampe; Jesús Sagredo (Batallini), Torrén, Gariglio e José Sagredo; Justiniano, Robson Matheus e Melgar (Luis Paz); Velásquez (Dorny Romero), Cataño e Cauteruccio. Técnico: Flavio Robatto
Atlético-MG: Éverson; Natanael (Reinier), Lyanco, Vitor Hugo e Junior Alonso; Alan Franco, Alexsander (Igor Gomes) e Gustavo Scarpa (Hulk); Cuello (Caio Paulista), Arana e Rony (Fausto Vera). Técnico: Jorge Sampaoli