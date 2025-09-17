Topo

Esporte

Bia Haddad vence na estreia em Seul e enfrenta alemã na próxima fase

17/09/2025 12h00

A brasileira Bia Haddad Maia estreou com vitória no WTA 500 de Seul de tênis ao derrotar a sul-coreana Back Da-yeon (número 306 do mundo) por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em partida disputada nesta quarta-feira.

O jogo estava previsto para o dia anterior, mas foi adiado devido à chuva. Apesar do triunfo, Bia Haddad relatou um mal-estar no segundo set, mas conseguiu manter o controle da partida para avançar à fase seguinte.

Estatísticas da partida

  • Aces: Bia 1 x 0 Back

  • Duplas faltas: Bia 6 x 7 Back

  • 1º serviço: Bia 64% x 54% Back

  • Pontos vencidos no 1º saque: Bia 69% x 59% Back

  • Pontos vencidos no 2º saque: Bia 30% x 38% Back

  • Break points convertidos: Bia 6/9 x 3/13 Back

  • Pontos totais: Bia 79 x 69 Back

Próxima adversária

Na segunda rodada do WTA 500 de Seul, Bia Haddad enfrentará a alemã Ella Seidel, atual número 105 do ranking mundial.

Pressão

Um bom resultado em Seul é fundamental para Bia Haddad não amargar uma queda expressiva no ranking da WTA. A brasileira é a atual campeã do torneio, portanto defende 500 pontos nesta semana.

