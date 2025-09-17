Topo

Bia Haddad explica mal-estar durante jogo: 'Me assustei, tive um momento ruim'

Beatriz Haddad Maia nas quartas de final do SP Open de 2025 - Fotojump
Beatriz Haddad Maia nas quartas de final do SP Open de 2025 Imagem: Fotojump

17/09/2025 14h30

Uma estreia para não esquecer. Assim pode ser classificada a partida desta quarta-feira, pelo WTA 500 de Seul em que Beatriz Haddad Maia sofreu com um mal-estar na quadra e precisou de atendimento médico para prosseguir no jogo até o final.

"Foi um mix de sensações, jet lag, umidade, bola diferente. Consegui fazer apenas um bate bola rápido em quadra coberta e fui para o jogo. Na hora me assustei, tive um momento ruim, mas depois consegui me acalmar e seguir adiante", afirmou a tenista brasileira que derrotou a sul-coreana Dayeon Back por 2 sets a 0.

Bia comentou ainda sobre a dificuldade de se deslocar para a Coreia do Sul logo após participar do SP Open e celebrou o fato de ter superado a adversidade.

"Eu sabia deste desafio ao querer vir para Seul, foi uma decisão pessoal minha, adoro estar na Ásia, tenho boas recordações e experiências por aqui; e espero estar mais adaptada e descansada para amanhã fazer um bom jogo."

Na partida, a número 25 do ranking cumpriu uma boa atuação no primeiro set, quando derrotou a rival por 6/4. O panorama se manteve até a reta final da segunda parcial, quando a paulistana tinha um 5 a 0 a seu favor e estava prestes a encerrar o confronto.

A partir daí, veio a reviravolta. Com o mal-estar, ela não sustentou o ritmo e Back venceu três games seguidos dando um tom de dramaticidade à partida. Recuperada, Bia voltou a se impor e definiu o duelo em 6/3 sacramentando a vitória por 2 a 0 nesta quarta-feira.

