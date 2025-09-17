Morre Maria de Rezende, mãe de Bernardinho e avó de Bruninho, aos 91 anos

Maria Ângela Rocha de Rezende, mãe do técnico Bernardinho e avó do levantador Bruninho, morreu hoje aos 91 anos.

A morte foi anunciada pelo jogador da seleção brasileira de vôlei. Ele relembrou os momentos ao lado da avó em publicação no Instagram.

Bruninho não faz parte da delegação que está nas Filipinas para a disputa do Mundial — a equipe encara, ainda hoje, a Sérvia pela fase de grupos da competição.

Bernardinho, por outro lado, está comandando a equipe. A CBV (Confederação Brasileira de Vôlei) ainda não se manifestou sobre a possível ausência do treinador na partida.