Topo

Esporte

Morre Maria de Rezende, mãe de Bernardinho e avó de Bruninho, aos 91 anos

Treinador está nas Filipinas comandando a seleção no Mundial de Vôlei - REUTERS/Siphiwe Sibeko
Treinador está nas Filipinas comandando a seleção no Mundial de Vôlei Imagem: REUTERS/Siphiwe Sibeko
do UOL

Do UOL, em São Paulo

17/09/2025 20h07

Maria Ângela Rocha de Rezende, mãe do técnico Bernardinho e avó do levantador Bruninho, morreu hoje aos 91 anos.

Veja detalhes

A morte foi anunciada pelo jogador da seleção brasileira de vôlei. Ele relembrou os momentos ao lado da avó em publicação no Instagram.

Relacionadas

Basquete: Harlem Globetrotters anuncia turnê pelo Brasil; veja datas

Italo Ferreira acerta seu primeiro 720° em gravação para programa; assista

Bruninho não faz parte da delegação que está nas Filipinas para a disputa do Mundial — a equipe encara, ainda hoje, a Sérvia pela fase de grupos da competição.

Bernardinho, por outro lado, está comandando a equipe. A CBV (Confederação Brasileira de Vôlei) ainda não se manifestou sobre a possível ausência do treinador na partida.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Com Brazão como dúvida, reserva do Santos fica de sobreaviso: "Estou preparado"

Palmeiras terá Andreas Pereira titular contra o River Plate; veja escalações

Abel surpreende, e Andreas é titular do Palmeiras contra River; veja times

Morre Maria de Rezende, mãe de Bernardinho e avó de Bruninho, aos 91 anos

São Paulo vence Flamengo com golaço e vai às quartas da Copa do Brasil feminina

Newcastle x Barcelona pela Champions: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Manchester City x Napoli pela Champions League: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

LDU x São Paulo: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Botafogo-SP x Operário-PR pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Transmissão ao vivo de River Plate x Palmeiras pela Libertadores: veja onde assistir

Vasco faz treino técnico e avança em preparação para enfrentar o Flamengo