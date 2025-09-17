Topo

Benfica encaminha retorno de José Mourinho após 25 anos

José Mourinho está próximo de retornar ao Benfica e voltar a atuar em Portugal - Ali Atmaca/Anadolu via Getty Images
José Mourinho está próximo de retornar ao Benfica e voltar a atuar em Portugal Imagem: Ali Atmaca/Anadolu via Getty Images

17/09/2025 12h34

Após a demissão de Bruno Lage na última terça-feira, o Benfica já tem um nome forte para assumir a equipe no restante da temporada 2025/26. O clube encaminhou o retorno do técnico português José Mourinho, que comandou o time em 2000, no início de sua carreira. A informação é do jornal A Bola.

O jornal aponta que Mourinho e o Benfica já têm um acordo verbal, restando apenas ajustes finais. O contrato deve ser válido até junho de 2027, ao término da próxima temporada europeia.

A estreia pode acontecer já neste sábado, quando o Benfica enfrenta o Aves SAD, no Estádio do CD Aves, em Santo Tirso, pela sexta rodada do Campeonato Português, às 14h (de Brasília).

Demissão de Bruno Lage

Bruno Lage foi demitido após a derrota na estreia da Liga dos Campeões. Jogando em casa contra o modesto Qarabag, do Azerbaijão, o Benfica abriu 2 a 0 com apenas 16 minutos, mas acabou sofrendo a virada.

O tropeço diante de um dos adversários mais frágeis do grupo encerrou a passagem do treinador ex-Botafogo. Lage conquistou dois títulos pelo Benfica, ambos em 2025: a Taça da Liga Portuguesa e a Supercopa de Portugal.

Retorno de Mourinho a Portugal

Se a negociação se confirmar, Mourinho voltará a trabalhar em Portugal após 21 anos. Entre 2000 e 2004, dirigiu Benfica, União de Leiria e Porto.

A passagem pelo Porto foi a mais marcante: em duas temporadas, o "Special One" conquistou seis títulos - dois Campeonatos Portugueses, uma Liga dos Campeões, uma Copa da Uefa (atual Liga Europa), uma Copa de Portugal e uma Supercopa de Portugal.

No Benfica, em 2000, Mourinho comandou apenas 11 partidas, com seis vitórias, três empates e duas derrotas. Apesar do bom desempenho, pediu demissão após mudança na presidência do clube.

Com passagens por Chelsea, Inter de Milão, Real Madrid, Manchester United, Tottenham e Roma, o último trabalho do português foi no Fenerbahçe, da Turquia, de onde foi demitido após a eliminação na pré-Champions.

