Basquete: Harlem Globetrotters anuncia turnê pelo Brasil; veja datas

Harlem Globetrotters anunciam turnê no Brasil
17/09/2025 15h35

O Harlem Globetrotters, time de basquete de exibição, anunciou uma turnê por pelo menos 19 cidades brasileiras entre setembro e outubro deste ano.

O que aconteceu

A primeira parada será em Fortaleza, no dia 24 de setembro, e, no dia 28, o time se apresenta em São Paulo. O evento na capital paulista será no Ginásio do Ibirapuera e já abriu a venda de ingressos, que custam a partir de R$ 195,00.

O espetáculo une jogadas, manobras, humor, música e será prolongado. Mais cidades brasileiras serão anunciadas em breves.

Será o retorno do Harlem Globetrotters após aproximadamente oito anos. A última passagem da equipe pelo Brasil aconteceu em 2017.

O time de basquete surgiu em 1926 com a missão de visibilidade a jogadores negros que eram excluídos das ligas oficiais nos EUA. Ao longo da história, a equipe contou com Wilt Chamberlain e já virou até personagem de desenho animado criado pelos estúdios Hanna-Barbera.

As datas já confirmadas da turnê

  • 24/09 - Fortaleza (CE) | CFO
  • 26/09 - Recife (PE) | Geraldão
  • 27/09 - Belém (PA) | Mangueirinho
  • 28/09 - São Paulo (SP) | Ginásio do Ibirapuera
  • 30/09 - Franca (SP) | Pedrocão
  • 01/10 - Ribeirão Preto (SP) | Cava do Bosque
  • 03/10 - Santa Cruz do Sul (RS) | Ginásio do Arnão
  • 05/10 - Caxias do Sul (RS) |Centro Esportivo SESI
  • 10/10 - Criciúma (SC) | Ginásio Municipal, FME
  • 11/10 - São José (SC) | Arena Multiuso São José
  • 12/10 - Joinville (SC) | Arena Centreventos
  • 17/10 - Brasília (DF) | Arena BRB Nilson Nelson
  • 18/10 - Goiânia (GO) | Goiânia Arena
  • 19/10 - Curitiba (PR) | Ginásio do Tarumã
  • 21/10 - Maringá (PR) | Ginásio Chico Neto
  • 23/10 - Londrina (PR) | Ginásio Moringão
  • 24/10 - Campinas (SP) | Arena Concórdia
  • 25/10 - Rio de Janeiro (RJ) | Maracanãzinho
  • 26/10 - Belo Horizonte (MG) | Mineirinho

Ingressos para apresentação em São Paulo

Onde comprar: Bilheteria digital
Data do evento: 28 de setembro de 2025, às 18h (de Brasília)
Local: Ginásio do Ibirapuera (SP)

