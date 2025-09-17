Topo

Esporte

Banco, renovação e Mbappé: jornal lista 'dúvidas' que afetam Vini no Real

Vini Jr em ação durante Real Madrid x Olympique de Marselha, duelo da Champions League - Alvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images
Vini Jr em ação durante Real Madrid x Olympique de Marselha, duelo da Champions League Imagem: Alvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL

17/09/2025 13h09

Viní Jr vive um momento conturbado no Real Madrid após a saída de Ancelotti. Fora do time titular na estreia da Liga dos Campeões, com renovação emperrada e perdendo protagonismo para Mbappé, o brasileiro enfrenta dilemas e perdeu o 'sorriso' no dia a dia do clube, segundo relata o jornal Marca, da Espanha.

O que aconteceu

Vini foi preterido por Rodrygo na estreia da Liga dos Campeões, e começou a partida contra o Olympique de Marselha no banco de reservas. O camisa 7 entrou em campo na vaga do compatriota, aos 18 minutos do segundo tempo.

Relacionadas

Mbappé brilha, e Real vence Olympique de Marselha na estreia da Champions

Gallardo tem dúvidas no River e pede atenção com Palmeiras de Flaco-Roque

Lanús faz no fim, vence Flu e larga na frente nas quartas da Sul-Americana

De acordo com o Marca, a comissão técnica de Xabi Alonso enxerga o rodízio como natural para evitar desgaste físico no início de temporada e quer revezar Vini Jr e Rodrygo na ponta esquerda.

A renovação de Vinicius com o clube também é uma incógnita. Com negociações se arrastando, ainda não há um desfecho sobre o futuro do brasileiro em Madri.

Vini perdeu o status de intocável e principal estrela da companhia, protagonismo que agora recai sobre Mbappé, que herdou também a camisa 10, após a saída de Modric.

Todos esses fatores contribuem para que o início de temporada de Vini deixe mais dúvidas do que certezas e mude o semblante no brasileiro no dia a dia do clube.

Ainda segundo o jornal, Vini perdeu o sorriso e euforia que lhe são característicos nos treinos e jogos do Real Madrid. Agora, Vini demonstra frustração e se mantém mais calado.

Diante de todos os obstáculos, Vini Jr. tem a missão de se reinventar e recuperar o protagonismo que o levou a vencer duas Ligas dos Campeões e o prêmio The Best de melhor jogador do Mundo pela Fifa.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Santos começa nesta quarta a venda de ingressos para clássico contra o São Paulo

Ex-campeão do UFC sugere a contratação de novo treinador para a Fighting Nerds

Jorge Jesus quer efetivar Ângelo, ex-Santos, como meia: "Na ponta, não será grande"

Alexandra Rinder é campeã mundial de bodyboarding, e Wahine define semis com três brasileiras

Internacional rebate crítica do Grêmio sobre preço dos ingressos para torcida visitante no Grenal

Corinthians divulga venda de ingressos para Clássico Alvinegro feminino contra o Santos

Banco, renovação e Mbappé: jornal lista 'dúvidas' que afetam Vini no Real

Jovens da base aproveitam treinos no profissional e chamam atenção no Corinthians

Alexander-Arnold tem lesão confirmada e desfalca Real Madrid por até um mês

Sem paciência? Kayla Harrison cogita plano B caso luta com Amanda Nunes não avance

Internacional se manifesta sobre preços de ingressos no Gre-Nal