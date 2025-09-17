Banco, renovação e Mbappé: jornal lista 'dúvidas' que afetam Vini no Real
Viní Jr vive um momento conturbado no Real Madrid após a saída de Ancelotti. Fora do time titular na estreia da Liga dos Campeões, com renovação emperrada e perdendo protagonismo para Mbappé, o brasileiro enfrenta dilemas e perdeu o 'sorriso' no dia a dia do clube, segundo relata o jornal Marca, da Espanha.
O que aconteceu
Vini foi preterido por Rodrygo na estreia da Liga dos Campeões, e começou a partida contra o Olympique de Marselha no banco de reservas. O camisa 7 entrou em campo na vaga do compatriota, aos 18 minutos do segundo tempo.
De acordo com o Marca, a comissão técnica de Xabi Alonso enxerga o rodízio como natural para evitar desgaste físico no início de temporada e quer revezar Vini Jr e Rodrygo na ponta esquerda.
A renovação de Vinicius com o clube também é uma incógnita. Com negociações se arrastando, ainda não há um desfecho sobre o futuro do brasileiro em Madri.
Vini perdeu o status de intocável e principal estrela da companhia, protagonismo que agora recai sobre Mbappé, que herdou também a camisa 10, após a saída de Modric.
Todos esses fatores contribuem para que o início de temporada de Vini deixe mais dúvidas do que certezas e mude o semblante no brasileiro no dia a dia do clube.
Ainda segundo o jornal, Vini perdeu o sorriso e euforia que lhe são característicos nos treinos e jogos do Real Madrid. Agora, Vini demonstra frustração e se mantém mais calado.
Diante de todos os obstáculos, Vini Jr. tem a missão de se reinventar e recuperar o protagonismo que o levou a vencer duas Ligas dos Campeões e o prêmio The Best de melhor jogador do Mundo pela Fifa.