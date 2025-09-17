Topo

Áudios vazados podem atrapalhar Vitor Roque? Colunistas debatem

17/09/2025 01h36

No Fim de Papo, Alicia Klein e Lucas Musetti analisaram se os áudios vazados de conversas de Vitor Roque com a mãe podem atrapalhar o jogador do Palmeiras.

Os áudios foram publicados pelo jornalista Léo Dias três dias após Vitor Roque marcar três gols na partida contra o Inter e um dia antes do duelo com o River Plate, pela Copa Libertadores.

Musetti: Vitor Roque se perdeu, mas não atrapalha para o jogo

Quando descamba para o palavrão, não consigo conceber. [...] Por essa conversa, que pode estar fora de contexto, a coisa descamba, os dois vão se perdendo e, para mim, o Vitor Roque perde completamente as estribeiras - é a mãe. Eu acho que não atrapalha para o próximo jogo.
Lucas Musetti

Alicia: Relações familiares têm muita história

É muito difícil a gente falar sobre relações familiares que a gente não conhece. A relação de cada pessoa com a mãe, com o pai, é muita história, muita bagagem. Tem mães, pais e filhos maravilhosos e tem outros que não são. A gente não conhece a relação para dizer que ele ou ela são más pessoas.
Alicia Klein

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

