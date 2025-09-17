Atlético-MG enfrenta Bolívar nas quartas da Sul-Americana e busca primeira vitória de Sampaoli

O Atlético-MG inicia sua participação nas quartas de final da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, às 19h, contra o Bolívar, no estádio Hernando Siles, em La Paz. O clube mineiro terá pela frente o desafio da altitude boliviana (3,6 mil metros), considerada uma das maiores dificuldades do torneio, e precisa quebrar um jejum de vitórias sob o comando do técnico Jorge Sampaoli.

O início da segunda passagem de Sampaoli pelo Atlético foi marcado por resultados irregulares. A equipe perdeu para o Cruzeiro na Copa do Brasil e empatou com o Santos por 1 a 1 nos dois primeiros jogos dele, evidenciando necessidade de ajustes táticos e maior organização em campo.

Na Sul-Americana, porém, o time mineiro apresentou desempenho mais consistente. Eliminou o Godoy Cruz com duas vitórias, 2 a 1 em casa e 1 a 0 fora, mostrando capacidade de atuar com intensidade em confrontos internacionais e de controlar partidas fora de seus domínios.

O Bolívar chega em excelente fase, sem perder há mais de um mês, e busca aproveitar o mando de campo para construir vantagem antes do jogo de volta. O time boliviano eliminou o Cienciano com dois resultados idênticos de 2 a 0, mostrando equilíbrio defensivo e aproveitamento da altitude como diferencial.

Para o confronto, Sampaoli terá o retorno do zagueiro Junior Alonso, suspenso na partida contra o Santos. Ele deve formar dupla defensiva com Lyanco, reforçando o setor que foi testado nos últimos jogos, enquanto o técnico ainda busca a formação ideal para equilibrar defesa e ataque.

Além da defesa, Sampaoli pode realizar mudanças estratégicas em outras posições. Gabriel Menino tem sido testado na lateral-direita e Alexsander no meio de campo, em busca de soluções que aumentem a capacidade ofensiva e a solidez da equipe diante de adversários que exigem atenção tática.

Sampaoli destacou a necessidade de ambição e evolução coletiva: "Acho que por isso estou aqui e tentarei progressivamente que o time tenha melhorias estruturais, e que me acompanhem de maior ambição. Eu preciso, para o que eu sinto de futebol, de muita ambição. Está faltando um pouco", afirmou o treinador, sinalizando foco no aperfeiçoamento técnico e psicológico.

O Bolívar terá nomes importantes para o confronto. O goleiro Lampe é peça-chave na segurança defensiva, enquanto o atacante Pato Rodríguez, que atuou anteriormente no futebol brasileiro, lidera a ofensiva. Sob comando do técnico Flavio Robatto, a equipe aposta na experiência e no bom momento da temporada para tentar impor dificuldades ao time brasileiro.

FICHA TÉCNICA

BOLÍVAR X ATLÉTICO-MG

BOLÍVAR - Lampe; Echeverría, José Sagredo, Torrén, Yomar Rocha; Robson Matheus, Justiniano, Melgar, Batallini, Cauteruccio e Pato Rodríguez. Técnico: Flavio Tobatto.

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael (Gabriel Menino), Lyanco, Junior Alonso, Guilherme Arana; Fausto Vera (Alexsander), Alan Franco, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Cuello e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.

ÁRBITRO - Kevin Ortega (PER).

HORÁRIO - 19h

LOCAL - Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL).