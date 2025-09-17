Topo

Esporte

Atlético-MG detalha grave lesão sofrida por Cuello na Bolívia

17/09/2025 23h10

Jogando no estádio Hernando Siles, em La Paz, a 3650 m de altitude, o Atlético-MG cedeu empate ao Bolívar em 2 a 2, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Após a partida, o Galo detalhou a lesão (fratura na fíbula associada ao rompimento de ligamentos do tornozelo esquerdo) sofrida pelo atacante Cuello, que deixou o gramado ainda no primeiro tempo.

"O atacante Cuello foi levado ao hospital Alemana, em La Paz, onde foi submetido a exames de imagem que apontaram fratura da fíbula associada a ruptura de ligamentos do tornozelo esquerdo", publicou o clube através das redes sociais.


"O atleta já se encontra imobilizado e medicado. No retorno ao Brasil serão realizados exames médicos complementares para programar o tratamento cirúrgico", completou o Atlético-MG.

O lance em questão ocorreu aos 36 minutos da etapa inicial, quando recebeu lançamento em profundidade pela ponta esquerda e, ao iniciar uma arrancada, ficou com a perna presa no gramado. Na sequência, o argentino caiu e, aos prantos, foi socorrido.

Com o resultado, quem vencer em Belo Horizonte fica com a vaga na próxima fase. Em caso de empate no agregado, a partida vai aos pênaltis. A volta acontece na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena MRV. Quem avançar enfrenta, na semifinal, o vencedor de Independiente del Valle x Once Caldas.

