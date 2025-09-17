Assistir Liverpool x Atlético de Madrid pela Champions: veja onde vai passar o jogo

Liverpool e Atlético de Madrid medem forças na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Anfield, em Liverpool, em jogo válido pela 1ª rodada da Champions League.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pelo Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Liverpool caiu para o campeão na edição anterior da Champions. Após terminar como primeiro colocado da fase de liga, o time inglês enfrentou o PSG e acabou eliminado nos pênaltis. Os franceses terminaram com o título.

O Atlético também foi superado nas oitavas de final. A equipe de Simeone enfrentou o rival Real Madrid e, após empate em 2 a 2 no agregado, foi superada nas penalidades.

Liverpool x Atlético de Madrid - Champions League