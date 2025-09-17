Assistir Bayern x Chelsea na Champions League: veja onde vai passar o jogo
Bayern de Munique e Chelsea medem forças na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, em jogo válido pela 1ª rodada da Champions League.
Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pela TNT (TV por assinatura) e Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Bayern de Munique foi eliminado nas quartas de final pela Inter de Milão na última edição da Champions. Os alemães perderam por 2 a 1 em casa e empataram em 2 a 2 na Itália, ficando de fora das semifinais.
O Chelsea volta à competição após o quarto lugar na Premier League. Os Blues chegam embalados pelos títulos recentes da Copa do Mundo de Clubes e da Conference League.
Bayern de Munique x Chelsea -- Champions League
- Data e hora: 17 de setembro, às 16h (de Brasília)
- Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)
- Transmissão: TNT (TV por assinatura) e Max (streaming --de acordo com as condições da plataforma)