Assistir Ajax x Inter de Milão pela Champions: veja onde vai passar o jogo
Ajax e Inter de Milão se enfrentam na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, pela 1ª rodada da Champions League.
Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pelo Max (streaming —sujeito às condições da plataforma).
Holandeses apostam no fator casa para iniciar bem a competição. A equipe comandada por Johnny Heitinga ocupa a 3ª colocação na liga nacional.
Inter foi vice-campeã na edição anterior da Champions. Os italianos iniciam a competição após resultados negativos no Calcio, com duas derrotas seguidas.
Ajax x Inter de Milão -- Champions League
- Data e hora: 17 de setembro, às 16h (de Brasília)
- Local: Johan Cruijff Arena, em Amsterdã (HOL)
- Transmissão: Max (streaming --sujeito às condições da plataforma)