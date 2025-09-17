Topo

Assistir Ajax x Inter de Milão pela Champions: veja onde vai passar o jogo

Lautaro Martínez comemora gol marcado pela Inter de Milão - Agustin Marcarian/REUTERS
Lautaro Martínez comemora gol marcado pela Inter de Milão Imagem: Agustin Marcarian/REUTERS
Do UOL, em São Paulo

17/09/2025 15h00

Ajax e Inter de Milão se enfrentam na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, pela 1ª rodada da Champions League.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pelo Max (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Holandeses apostam no fator casa para iniciar bem a competição. A equipe comandada por Johnny Heitinga ocupa a 3ª colocação na liga nacional.

Inter foi vice-campeã na edição anterior da Champions. Os italianos iniciam a competição após resultados negativos no Calcio, com duas derrotas seguidas.

Ajax x Inter de Milão -- Champions League

  • Data e hora: 17 de setembro, às 16h (de Brasília)
  • Local: Johan Cruijff Arena, em Amsterdã (HOL)
  • Transmissão: Max (streaming --sujeito às condições da plataforma)

