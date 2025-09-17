Topo

Esporte

Antes de decisão do Palmeiras, Vitor Roque tem situação familiar exposta

17/09/2025 15h49

O atacante Vitor Roque tem sido um dos principais nomes do Palmeiras nas últimas partidas. O jovem brilhou no último fim de semana, ao marcar três gols na vitória sobre o Internacional, resultado que consolidou sua ascensão no time alviverde. No entanto, o bom momento em campo acabou dividido com uma polêmica extracampo.

Segundo informação divulgada pelo portal de Léo Dias, áudios atribuídos a Vitor Roque, em que ele ofende a própria mãe, foram vazados.

Vitor Roque: concentração com Palmeiras

Atualmente, Vitor Roque está na Argentina, concentrado com a delegação do Palmeiras para o confronto desta quarta-feira contra o River Plate, válido pelas quartas de final da Copa Libertadores. A tendência é que o atacante seja novamente titular em um dos jogos mais importantes da temporada.

Questões familiares

A situação pessoal do jogador também envolveria um processo movido por seus pais contra a ex-mulher, Dayana Lins. A alegação é de que ela teria gravado conversas familiares sem autorização, o que gerou nova disputa judicial.

Até o momento, Vitor Roque não se pronunciou oficialmente sobre o caso. O clube também não comentou a respeito da situação.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

O que mudou em Palmeiras e River Plate desde a semifinal da Libertadores de 2020?

A última que morre! Chandler deposita esperança em luta com McGregor na Casa Branca

Antes de decisão do Palmeiras, Vitor Roque tem situação familiar exposta

Basquete: Harlem Globetrotters anuncia turnê pelo Brasil; veja datas

Flick aposta em Rashford para lugar de Yamal no retorno do Barcelona à Liga dos Campeões

Neymar se manifesta sobre rumores de desentendimento com sogra

Assistir Liverpool x Atlético de Madrid pela Champions: veja onde vai passar o jogo

Assistir Bayern x Chelsea na Champions League: veja onde vai passar o jogo

Assistir Ajax x Inter de Milão pela Champions: veja onde vai passar o jogo

Transmissão ao vivo de PSG x Atalanta pela Champions: veja onde assistir

Transmissão de Liverpool x Atlético de Madrid pela Champions: veja onde assistir