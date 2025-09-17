Antes de decisão do Palmeiras, Vitor Roque tem situação familiar exposta

O atacante Vitor Roque tem sido um dos principais nomes do Palmeiras nas últimas partidas. O jovem brilhou no último fim de semana, ao marcar três gols na vitória sobre o Internacional, resultado que consolidou sua ascensão no time alviverde. No entanto, o bom momento em campo acabou dividido com uma polêmica extracampo.

Segundo informação divulgada pelo portal de Léo Dias, áudios atribuídos a Vitor Roque, em que ele ofende a própria mãe, foram vazados.

Vitor Roque: concentração com Palmeiras

Atualmente, Vitor Roque está na Argentina, concentrado com a delegação do Palmeiras para o confronto desta quarta-feira contra o River Plate, válido pelas quartas de final da Copa Libertadores. A tendência é que o atacante seja novamente titular em um dos jogos mais importantes da temporada.

Questões familiares

A situação pessoal do jogador também envolveria um processo movido por seus pais contra a ex-mulher, Dayana Lins. A alegação é de que ela teria gravado conversas familiares sem autorização, o que gerou nova disputa judicial.

Até o momento, Vitor Roque não se pronunciou oficialmente sobre o caso. O clube também não comentou a respeito da situação.