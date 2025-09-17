Andreas Pereira dá 1ª assistência pelo Palmeiras e analisa vitória sobre o River: "Jogo difícil"
O Palmeiras venceu o River Plate nesta quarta-feira, por 2 a 1, em duelo de ida das quartas de final da Libertadores. Andreas Pereira fez sua estreia como titular no Verdão, no Estádio Monumental Más, em Buenos Aires, e deu sua primeira assistência pelo clube. O camisa 8 avaliou brevemente a partida e projetou o jogo de volta.
"A gente sabia que seria um jogo difícil, como foi. O professor preparou a gente perfeitamente para o jogo. Eles têm muita qualidade, demonstra que são muito perigosos. Ainda tem a volta e temos que trabalhar muito, com muita humildade e fazer um segundo jogo igual a esse aqui para passar para a segunda fase", disse à getv.
A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira abriu o placar com Gustavo Gómez, aos cinco minutos do primeiro tempo. O zagueiro aproveitou a cobrança de escanteio de Andreas Pereira, na medida, e cabeceou certeiro para vencer o goleiro Armani.
Vitor Roque ampliou o marcador para o Verdão aos 43 ainda da etapa inicial. Depois de dominar o River no primeiro tempo, a equipe paulista sofreu na etapa final e viu Quarta diminuiu o prejuízo para os argentinos.
Palmeiras e River Plate voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, dia 24. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Antes disso, o Verdão enfrenta o Fortaleza, no sábado, pela 24ª rodada do Brasileirão, às 21h.