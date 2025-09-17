Topo

Esporte

Alison dos Santos toca em barreira, mas se recupera e vai à final dos 400m no Mundial de Tóquio

Tóquio

17/09/2025 10h45

Alison dos Santos, o Piu, grande esperança brasileira de medalha no Mundial de Atletismo de Tóquio, confirmou a expectativa nestas semifinais e assegurou uma vaga na decisão dos 400m com barreira ao terminar a sua bateria na segunda colocação. O brasileiro tocou no obstáculo ainda no início do percurso, mas conseguiu se recuperar para assegurar a segunda colocação da terceira bateria com o tempo de 48s16.

O vencedor desta disputa foi o norte-americano Rai Benjamin, campeão olímpico em Paris-2024, com a marca de 47s95.

A final da prova está marcada para esta sexta-feira, às 9h15 (horário de Brasília) e o brasileiro mantém o sonho de uma medalha no estádio Nacional de Tóquio, onde ganhou o bronze olímpico em 2021.

Garantido na decisão, Alison tenta marcar presença novamente no pódio de um Mundial. Campeão em Eugene, em 2022, ele ficou apenas na quinta posição em Budapeste, no ano seguinte.

Mais dois brasileiros entram em ação nas pistas, mas não conseguiram chegar á final. Matheus Lima ficou em quinto na sua bateria e em décimo no geral com 48s16. Sexto colocado em sua sessão, Francisco Viana fez a marca de 49s01 e foi o 17º colocado.

A brasileira Juliana Campos se despediu do Mundial de Atletismo do Tóquio na manhã desta quarta-feira ao não conseguir superar a marca de 4,45m no salto com vara e acabou eliminada da competição.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

São Paulo celebra 60 anos de Pintado, campeão da Libertadores e do Mundial

Pesquisa coloca Palmeiras, Flamengo e Botafogo entre 100 elencos mais caros do mundo

Onde vai passar Bayern x Chelsea pela Champions League? Como assistir ao vivo

Onde vai passar Bolívar x Atlético-MG pela Sul-Americana? Como assistir ao vivo

São Paulo embarca para Quito em busca de quebra de tabu contra a LDU

Alison dos Santos toca em barreira, mas se recupera e vai à final dos 400m no Mundial de Tóquio

Quem é a brasileira que brilhou no 'Oscar' do surfe de ondas gigantes

Alison dos Santos avança à final dos 400m com barreiras no Mundial

Kaio Jorge, Endrick e mais: relembre jogadores dispensados pelo São Paulo na base

Paulo Borrachinha afasta possível combate contra Caio Borralho no UFC: "Irrelevante"

River Plate vai na contramão da Argentina e gasta mais até do que o Flamengo