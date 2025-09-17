Alison dos Santos avança à final dos 400m com barreiras no Mundial

Alison dos Santos, o Piu, carimbou sua vaga na final dos 400 metros com barreiras no Mundial de Atletismo, em Tóquio, no Japão.

Competindo na terceira bateria do dia, Alison dos Santos, campeão mundial em 2022 e dono de duas medalhas olímpicas (bronze em Tóquio e Paris), busca o bicampeonato da prova dos 400m com barreiras. Piu terminou na segunda posição, com o tempo de 48s16, atrás apenas do americano Rai Benjamin, que fez a prova em 47s95.

Decisão dos 400m com barreiras

Agora, Alison dos Santos se junta a cinco corredores para disputar o bicampeonato. Nas semifinais, o Piu teve o menor tempo entre os qualificados.

Na decisão, Alison enfrentará dois dos maiores destaques do atletismo mundial: o norueguês Karsten Warholm, atual campeão mundial na modalidade, ouro olímpico em Tóquio e prata em Paris; e o americano Rai Benjamin, atual terceiro colocado mundial, prata olímpica em 2020 e ouro em 2024.

A final será nesta sexta-feira (19), a partir das 9h15 (de Brasília).

Veja todos os competidores da decisão

?? Ezekiel Nathaniel



?? Ismail Doudai Abakar



?? Abderrahman Samba



?? Karsten Warholm



?? Emil Agyekum



?? Caleb Dean



?? Rai Benjamin



?? Alison dos Santos

Matheus Lima nos 400m com barreiras

Outro destaque brasileiro na modalidade, o cearense Matheus Lima caiu na semifinal. Competindo na primeira bateria, ele terminou na quinta posição, com 48s16, 55 centésimos atrás de Ismail Doudai Abakar, do Catar, que terminou na segunda posição e se classificou para a decisão.

Eliminação no lançamento de dardo

Luiz Maurício durante a prova.

Na manhã desta sexta-feira, o Brasil colecionou reveses no lançamento de dardo. No Grupo A, Pedro Rodrigues terminou em 14º, com a marca de 79.35 e deu adeus ao torneio.

Luiz Maurício foi melhor no Grupo B, mas também não chegou à final. Ele arremessou para 81.12m, terminando em nono na chave e 19º na classificação geral. Apenas os 12 primeiros avançam para a decisão.