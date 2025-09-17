Alexandra Rinder é campeã mundial de bodyboarding, e Wahine define semis com três brasileiras

O Circuito Mundial de Bodyboarding teve sua grande campeã definida nesta quarta-feira. Antes mesmo de cair no mar que banha a praia do Solemar, em Jacaraípe (ES), Alexandra Rinder, que compete pela Áustria, se consagrou campeã da competição mundial.

Natural das Ilhas Canárias, Rinder contou com uma ajudinha da pentacampeã mundial Neymara Carvalho para sagrar-se campeã nesta última etapa do Mundial de Bodyboarding. A brasileira venceu a principal rival de Alexandra na segunda bateria das quartas de final do ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro 2025.

Neymara eliminou Namika Yamashita, número 1 do mundo. A pentacampeã mundial conseguiu uma onda de nota 9 e somou 15.65 contra 11.75 da japonesa, que se despediu do Wahine e, consequentemente, perdeu qualquer chance de manter viva a disputa pelo título mundial.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por IBC World Tour (@ibcworld_tour)

Já campeã, Alexandra Rinder entrou leve na água, sem a pressão em cima de seus ombros. A atleta das Ilhas Canárias também acabou eliminada nas quartas de final do Wahine, mas deixou o mar como a grande campeã de 2025 do Circuito Mundial de Bodyboarding.

Esse foi o terceiro título mundial de Alexandra Rinder. Filha de pai austríaco e mãe alemã, a bodyboarder alcançou sua primeira conquista em 2015, celebrando o bicampeonato posteriormente. Agora, ergueu o troféu mundial pela terceira vez.

Três brasileiras na semifinal do Wahine

O ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro 2025 segue a todo vapor. Na manhã desta quarta-feira, também foram definidas as semifinais do torneio, que acontece na praia do Solemar, na Serra, em Jacaraípe (ES). Três brasileiras disputarão a semifinal: Neymara Carvalho, Luna Hardman e Joselani Amorim.

As chaves já estão definidas: Neymara Carvalho enfrentará Joselani Amorim, enquanto Luna Hardman terá pela frente a portuguesa Filipa Broeiro. A grande decisão do Wahine, assim, pode reservar um duelo entre mãe (Neymara) e filha (Luna).

Para chegar às semifinais, Neymara eliminou Namika Yamashita nas quartas, enquanto Joselani Amorim passou pela compatriota Maira Viana. Já Luna Hardman venceu a japonesa Yuka Nishimura, e Filipa Broeiro ganhou da atual campeã mundial, Alexandra Rinder.

O ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro 2025, organizado e idealizado pela pentacampeã mundial Neymara Carvalho, surgiu em 2021. "Wahine", que significa mulher na língua havaiana, evidencia o resgate da conexão com os povos indígenas das ilhas do Havaí e inspira o evento.

A premiação total da competição disputada em Jacaraípe (ES) é de 45 mil dólares (R$ 240 mil na cotação atual).

*A repórter foi convidada pela organização do Wahine para prestigiar o evento in loco.