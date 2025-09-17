Academia do Ano, Fighting Nerds se pronuncia após sequência de derrotas no UFC

A Fighting Nerds parece atenta às demandas e necessidades que envolvem o mundo digital e o relacionamento com os fãs de MMA. E prova disso é a postura que a equipe tem adotado em suas redes sociais recentemente. Eleita a 'Academia do Ano' em 2024 na cerimônia do 'Oscar do MMA', o time sediado em São Paulo agora enfrenta sua primeira fase delicada no UFC, com uma sequência de derrotas de seus principais representantes. Ciente disso, os 'Nerds', em conjunto, emitiram um comunicado direcionado aos seus seguidores.

Através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o pronunciamento contém uma imagem com uma breve mensagem ressaltando que, apesar das recentes derrotas, o 'modus operandi' da equipe não irá ser alterado. Com marketing e de olho em narrativas que possam alavancar seus atletas, a 'Fighting Nerds' seguirá com o mesmo formato. Em contrapartida, o time também prometeu "treinar mais" e, acima de tudo, "pé no chão" neste momento de instabilidade no Ultimate.

"Em apenas três anos no UFC chegamos muito perto do topo. Foram mais de 30 lutas nesse tempo, com uma taxa de aproveitamento recorde. Demos show em nossos combates e colecionamos bônus. Agora chegamos em um ponto que precisamos pôr os pés no chão e ver o que melhorar. Vamos acertar. Perdemos e mostramos nossas falhas, nosso lado humano. Mas isso vai aproximar o time da torcida. Temos certeza que após as críticas, virá muito carinho. Assim é o esporte. O futuro está em nossas mãos. Vamos treinar mais e vamos continuar falando, vendendo lutas e criando rivalidades. Sabemos da pressão e aceitamos as críticas. Seremos campeões", destacou o comunicado.

Relembre as derrotas

No último sábado (13), na luta principal do Noche UFC, Jean Silva, último 'nerd' até então invicto na liga, foi nocauteado por Diego Lopes. Uma semana antes, no UFC Paris, Caio Borralho foi vencido por Nassourdine Imavov na decisão unânime dos juízes, enquanto Maurício Ruffy perdeu via finalização para Benoit St-Denis. Outro integrante do 'quarteto de ouro' da equipe, Carlos Prates também já havia sido superado na decisão por Ian Machado Garry, em abril deste ano.

Necessidade de mudança?

De acordo com o pronunciamento mais recente da equipe, a 'Fighting Nerds' não deve adotar mudanças bruscas em seu cotidiano. Mas dado o 'hype' construído em 2024, a recente má fase do time entrou em pauta não somente entre fãs, como também entre lutadores. Ex-campeão meio-médio (77 kg) do UFC, Kamaru Usman sugeriu que a contratação de um treinador especialista em wrestling poderia ser crucial para evoluir ainda mais o nível de desempenho de Ruffy, Prates, Jean, Borralho e companhia. Jovens e ainda bem cotados em suas respectivas categorias, resta saber como o quarteto irá lidar com os resultados negativos daqui em diante.

