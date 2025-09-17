A última que morre! Chandler deposita esperança em luta com McGregor na Casa Branca

Como diz o ditado popular, a esperança é a última que morre. E quem parece confirmar esta máxima é o lutador Michael Chandler, que ainda confia em um desfecho positivo para sua aguardada luta contra o astro irlandês Conor McGregor, ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do UFC.

Mesmo há mais de dois anos à espera de um embate contra o rival dentro do octógono, o lutador americano se mostra otimista e, inclusive, projeta que o duelo entre os dois possa ocorrer no evento do UFC previsto para acontecer na Casa Branca, sede do governo dos EUA, em junho de 2026. Pelo menos foi isso que Chandler indicou em recente entrevista ao site 'MMA Fighting'.

"Eu acho que estamos mais perto agora do que já estivemos antes. Sempre disse que se você for um homem de apostas, não coloque dinheiro nele necessariamente voltando, mas agora isso muda muito as coisas. No fundo do meu coração, eu acho que vou enfrentar Conor McGregor na Casa Branca e isso faz muito sentido por uma infinidade de razões", afirmou Chandler.

Novela Chandler vs McGregor

Tudo teve início quando Michael Chandler e Conor McGregor foram escalados como capitães de equipe na 31ª edição do reality show 'The Ultimate Fighter', em 2023. Como faz parte da tradição, a expectativa era de que após as filmagens do programa, os dois rivais se enfrentariam dentro do octógono - um confronto muito desejado pelo americano, que via nesta oportunidade uma chance de mudar de patamar em sua carreira, principalmente financeiramente, tendo em vista o dinheiro movimentado a cada evento protagonizado pelo irlandês.

Porém, desde então, os dois nunca duelaram no Ultimate. Uma luta chegou a ser agendada para liderar o card do UFC 303, em junho de 2024, mas o combate terminou sendo cancelado após McGregor sofrer uma lesão e se retirar do evento. Assim, alguns meses depois, Chandler desistiu de esperar pelo irlandês e voltou à ativa após dois anos afastado do cage, sendo derrotado pelo brasileiro Charles Do Bronx. Neste ano, o veterano atleta americano também já competiu, novamente saindo com o revés, desta vez diante de Paddy Pimblett. Por outro lado, Conor McGregor segue fora de ação desde julho de 2021, sua última apresentação no UFC.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok