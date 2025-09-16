Zagueira celebra primeiro título pelo Corinthians e projeta novas conquistas: "Brigar por tudo"

A zagueira Thaís Regina conquistou, no último domingo, o seu primeiro título com a camisa do Corinthians. Ela participou da campanha vitoriosa que levou o Timão a ser campeão brasileiro pela sétima vez, sendo o sexto ano consecutivo.

Após a vitória sobre o Cruzeiro, por 1 a 0, na Neo Química Arena, a defensora celebrou o troféu logo em sua primeira temporada pelo clube.

"Conquistar meu primeiro título com a camisa do Corinthians e logo um Brasileirão é algo que vou guardar para sempre. Foi uma temporada de muito trabalho, entrega e aprendizado, e viver esse momento é muito especial. Estou muito feliz por fazer parte dessa história e por poder ajudar a equipe a alcançar esse objetivo tão importante", disse Thaís Regina.

Novos desafios

Com o título do Brasileirão em mãos, Thaís agora mira novas conquistas pelo Corinthians. Nesta semana, a equipe comandada por Lucas Piccinato vira a chave para a Copa do Brasil feminina. Além disso, o time também disputa os títulos da Libertadores e do Paulista da categoria.

A zagueira, que soma um gol em 17 jogos pelas Brabas em 2025, fala em "brigar por todas as competições".

"Sabemos que a temporada ainda reserva grandes desafios. Temos Libertadores, Copa do Brasil e Paulista pela frente, e o Corinthians sempre entra para brigar por todos os títulos. O grupo está muito focado, preparado e muito confiante, principalmente após a conquista do Brasileiro, e vamos continuar trabalhando forte para manter o nível e buscar conquistas em todas as competições que disputarmos", projetou.

Próximo jogo do Corinthians feminino