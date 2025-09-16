Topo

Esporte

Xabi Alonso destaca liderança de Vini Jr. e minimiza banco: 'Não deve se sentir ofendido'

Madri

16/09/2025 20h38

Após a vitória do Real Madrid sobre o Olympique de Marselha na estreia da Champions League, Xabi Alonso destacou a importância de todos os jogadores do elenco e reforçou o valor de Vinícius Júnior, que iniciou o jogo no banco. O treinador ressaltou que as mudanças promovidas durante as partidas têm sido decisivas para o desempenho da equipe.

O técnico espanhol afirmou que nenhum jogador deve se sentir ofendido por começar no banco. "Estamos em um momento muito exigente e precisamos de todos conectados. As substituições estão tendo um impacto muito positivo nesta temporada", disse.

Questionado sobre conversas individuais com Vinícius, Alonso manteve sigilo. "Quando há conversas privadas, isso fica no CT em Valdebebas. Ninguém deve se sentir ofendido por não jogar", reforçou, defendendo a postura do atacante.

O treinador destacou a importância do brasileiro para o grupo. "Sabemos a classe de jogador que é o Vini. Tê-lo concentrado e rendendo ao máximo é bom para todos. Ele é um líder e um exemplo dentro do time", afirmou, elogiando a atitude do atleta.

Xabi analisou também a partida e a resposta do Real frente às adversidades. "Foi um jogo típico de Champions. Mesmo após sofrer o gol, mantivemos a postura e fomos para o intervalo com empate. No segundo tempo, mesmo com a expulsão, conseguimos controlar o jogo e marcar o gol da vitória", disse.

O treinador reforçou que o processo de adaptação do time ainda está em andamento. "É um processo longo. Os jogadores estão assimilando a ideia de jogo e percebendo que podem competir. Ainda falta mais continuidade, mas estamos no caminho certo", completou.

O Real volta a campo para defender a liderança da La Liga. O time merengue encara o Espanyol no sábado, às 11h15, no Santiago Bernabéu.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Racing vence Vélez fora de casa e abre vantagem nas quartas da Libertadores

Favoritismo para Flamengo é exagerado: Mattos analisa duelo com Estudiantes

Xabi Alonso destaca liderança de Vini Jr. e minimiza banco: 'Não deve se sentir ofendido'

Varela evolui em recuperação, e Flamengo terá retornos para enfrentar o Estudiantes

'Mais sorte que juízo': Comentaristas analisam vitória do Real na Champions

Lautaro Díaz valoriza estreia pelo Santos e projeta clássico contra o São Paulo

Botafogo x Mirassol pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Liverpool x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

Bolívar x Atlético-MG pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

River Plate x Palmeiras pela Libertadores: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Bayern de Munique x Chelsea: onde assistir ao vivo, histórico e escalações