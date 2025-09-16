Veja prazo estimado para recuperação de Rodrigo Garro no Corinthians

O meia Rodrigo Garro sofreu uma contusão de grau 2 na panturrilha direita e aumentou a lista de desfalques do Corinthians.

O jogador sentiu o incômodo no último sábado, durante o aquecimento do jogo contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Brasileirão, e precisou ser cortado da partida. Ele passou por exames de imagem nesta segunda-feira, teve detectada a lesão e já deu início à recuperação.

Palavra da especialista

A Gazeta Esportiva entrevistou a Dra. Flávia Magalhães, médica do esporte com 20 anos de carreira e passagens por Atlético-MG, América-MG, CBF e Conmebol. Ela explicou melhor o problema de Garro e diferenciou uma lesão simples de um mais grave.

"As dores recorrentes na panturrilha de jogadores de futebol estão geralmente relacionadas a lesões musculares, principalmente nos músculos gastrocnêmio e sólido, que formam a conhecida 'batata da perna'. Essas lesões podem variar desde estiramentos leves até rupturas parciais. Em situações mais raras, existe ainda a possibilidade da síndrome compartimental crônica de esforço, condição em que o aumento da pressão dentro do músculo compromete a circulação e a função muscular, causando dor intensa durante a prática esportiva", disse.

"A diferença entre uma lesão simples e uma mais grave está nos sintomas e na resposta ao esforço físico. Entre os jogadores de futebol, especialmente meias e atacantes, são comuns as lesões de grau 2 na panturrilha. Nesse nível, ocorre uma ruptura parcial das fibras musculares, acompanhada de sangramento e dor moderada a intensa, além de dificuldade para caminhar e incapacidade de correr ou saltar", acrescentou.

Quando Garro volta?

A Dra. Flávia também estipulou um prazo para retorno de Rodrigo Garro aos gramados. Segundo a médica, o tratamento do jogador deve levar de "três a seis semanas".

Ela também alertou para como o problema no joelho direito que atinge o argentino desde o ano passado pode ter implicado em uma contusão na panturrilha.

"Esse episódio não deve ser entendido como algo isolado, já que há uma relação funcional com seu histórico de tendinopatia patelar. A lesão no joelho provoca dor, perda de força e alterações no controle motor, especialmente no quadríceps, o que leva o corpo a adotar padrões compensatórios de movimento", explicou.

"Com isso, aumenta a sobrecarga sobre a musculatura posterior da perna, em especial o gastrocnêmio medial, principal músculo envolvido nas lesões de panturrilha em jogadores de futebol. Estudos mostram que tendinopatias no joelho não afetam apenas a articulação, mas todo o padrão de ativação neuromuscular do membro inferior, elevando o risco de lesões secundárias", continuou.

"Mesmo após a alta médica, é comum que o atleta mantenha déficits residuais de força e coordenação. Esse desequilíbrio entre quadríceps e músculos posteriores altera a absorção de carga em saltos, aterrissagens e corridas, aumentando a probabilidade de novas lesões, como a que o meia sofreu recentemente", concluiu.

DM cheio

Com a contusão, Garro se junta a outros cinco desfalques do Corinthians por lesão. Atualmente o DM conta com Raniele, em transição física, Memphis Depay, com um edema na coxa direita, Charles, com dores no joelho, José Martínez, que sofreu um trauma no tornozelo esquerdo, e André Carrillo, que passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo.

Em contrapartida, de olho no próximo jogo do Timão, contra o Sport, o técnico Dorival Júnior contará com o retorno do meio-campista Breno Bidon, suspenso na vitória de 1 a 0 sobre o Fluminense. Já o atacante Gui Negão levou o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão.

Números de Garro

Sofrendo com problemas físicos desde o final da temporada passada, Rodrigo Garro soma números tímidos em 2025. Em 26 partidas disputadas pelo Timão, sendo 19 como titular, foram apenas dois gols e cinco assistências.

O próximo jogo do Corinthians será fora de casa. ?? ? Sport

?? 21/09 (domingo)

? Brasileirão (24ª rodada)

Próximo jogo do Corinthians

Sport x Corinthians (24ª rodada do Brasileirão)

(24ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)

21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília) Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

