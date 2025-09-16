Topo

Varela evolui em recuperação, e Flamengo terá retornos para enfrentar o Estudiantes

16/09/2025 20h27

Após a vitória sobre o Juventude, o Flamengo voltou aos treinos na manhã desta terça-feira (16), no Ninho do Urubu, já com o foco total no confronto de ida das quartas de final da Libertadores contra o Estudiantes, marcado para quinta-feira (18), às 21h30, no Maracanã.

O técnico Filipe Luís comandou atividades na academia e, em seguida, uma sessão em campo. O trabalho teve como objetivo ajustar a intensidade física e iniciar a preparação tática para o duelo internacional.

Entre os pontos positivos, o Flamengo terá reforços importantes: Léo Ortiz retorna de suspensão, Bruno Henrique deve ser relacionado após controle de carga. Já Varela, que se recupera de pubalgia, treinou com o grupo normalmente e deve estar disponível para o duelo no Rio de Janeiro.

Por outro lado, Jorginho, com edema na coxa esquerda, e Alex Sandro, que apresenta evolução na panturrilha esquerda, são dúvidas e têm poucas chances de entrar em campo na quinta-feira. Além deles, o volante chielno Pulgar continua fora de disputa, com tendência de retorno apenas no próximo mês.

A equipe rubro-negra volta a treinar nesta quarta-feira (17), quando Filipe Luís fará o último ajuste antes do jogo no Maracanã. Após enfrentar o Estudiantes, o Flamengo se prepara para o clássico contra o Vasco, domingo (21), às 17h30, pelo Brasileirão, no mesmo palco.

